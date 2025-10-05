FICO O EVROPSKOM PROJEKTU "ZIDA DRONOVA": Nemam šta da komentarišem jer on ne postoji
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da ne postoji konkretan projekat za stvaranje „zida dronova“ u Evropi, već da se vodi stručna rasprava o efikasnosti korišćenja vojnih kapaciteta za odbranu od bespilotnih letelica.
- Ne postoji nikakav projekat "zida dronova", to ne postoji - nemam šta da komentarišem jer trenutno ničega takvog nema. Postoji ekspertska diskusija o tome šta je najbolji način za obaranje dronova. Sasvim sigurno nije najbolji način da za obaranje drona koji košta pet hiljada evra upotrebite lovački avion koji će ga pogoditi raketom vrednom 300 hiljada evra. Treba o tome razgovarati, ali ne postoji nikakav evropski projekat za zaštitu od dronova - rekao je danas Fico u emisiji „O 5 minút 12“.
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
