FICO O EVROPSKOM PROJEKTU "ZIDA DRONOVA": Nemam šta da komentarišem jer on ne postoji

05. 10. 2025. u 14:05

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da ne postoji konkretan projekat za stvaranje „zida dronova“ u Evropi, već da se vodi stručna rasprava o efikasnosti korišćenja vojnih kapaciteta za odbranu od bespilotnih letelica.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Ne postoji nikakav projekat "zida dronova", to ne postoji - nemam šta da komentarišem jer trenutno ničega takvog nema. Postoji ekspertska diskusija o tome šta je najbolji način za obaranje dronova. Sasvim sigurno nije najbolji način da za obaranje drona koji košta pet hiljada evra upotrebite lovački avion koji će ga pogoditi raketom vrednom 300 hiljada evra. Treba o tome razgovarati, ali ne postoji nikakav evropski projekat za zaštitu od dronova - rekao je danas Fico u emisiji „O 5 minút 12“.

