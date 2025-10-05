ŽESTOK NAPAD RUSIJE TOKOM NOĆI: Poljska digla borbene avione, ima mrtvih (FOTO/VIDEO)
UKRAJINA je u nedelju saopštila da je jedna osoba poginula u ruskom napadu na Zaporožje, dok je Poljska saopštila da je podigla lovce radi zaštite svog vazdušnog prostora, piše Kijev post.
Šef regionalne administracije Ivan Fedorov izjavio je na Telegramu da je „kombinovani ruski napad“ ubio jednu ženu i ranio još devet osoba. Među povređenima je i 16-godišnja devojčica kojoj je ukazana neophodna medicinska pomoć.
Fedorov je objavio fotografije koje prikazuju delimično razrušenu višespratnicu i spaljeni automobil. U trenutku napada, u 4:09 ujutru po lokalnom vremenu, na snazi je bilo opšte vazdušno uzbunjenje širom Ukrajine.
Poljska podigla borbene avione
Poljske oružane snage saopštile su na društvenoj mreži X da su podigle avione i stavile kopnene protivvazdušne jedinice u stanje pripravnosti radi zaštite vazdušnog prostora, posebno u oblastima uz granicu sa Ukrajinom.
Gradonačelnik Lavova, grada u zapadnoj Ukrajini nedaleko od poljske granice, rekao je da javni prevoz ne funkcioniše zbog „masovnog neprijateljskog napada“. Isto je potvrdio i gradonačelnik Ivano-Frankivska, navodeći da će javni prevoz u tom gradu početi sa radom „kasnije nego obično“.
Infrastruktura ponovo meta
Rusija je poslednjih nedelja pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu sa približavanjem zime.
Fedorov je naveo da je u noćnom napadu više od 73.000 potrošača u Zaporožju ostalo bez struje, dok je gradonačelnik Lavova potvrdio da je deo grada takođe bez električne energije.
Samo dan ranije Moskva je izvela najveći napad do sada na ukrajinsku gasnu infrastrukturu, dok su subotnji udari ostavili bez struje oko 50.000 domaćinstava u severnoj Černigovskoj oblasti.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)