ŽESTOK NAPAD RUSIJE TOKOM NOĆI: Poljska digla borbene avione, ima mrtvih (FOTO/VIDEO)

UKRAJINA je u nedelju saopštila da je jedna osoba poginula u ruskom napadu na Zaporožje, dok je Poljska saopštila da je podigla lovce radi zaštite svog vazdušnog prostora, piše Kijev post.

Foto: X/United24media

Šef regionalne administracije Ivan Fedorov izjavio je na Telegramu da je „kombinovani ruski napad“ ubio jednu ženu i ranio još devet osoba. Među povređenima je i 16-godišnja devojčica kojoj je ukazana neophodna medicinska pomoć.

Fedorov je objavio fotografije koje prikazuju delimično razrušenu višespratnicu i spaljeni automobil. U trenutku napada, u 4:09 ujutru po lokalnom vremenu, na snazi je bilo opšte vazdušno uzbunjenje širom Ukrajine.

🚀 Another video of a strike in occupied Zaporizhzhia! pic.twitter.com/4ww9XvcXpO — Zlatti71 (@Zlatti_71) October 5, 2025

Poljska podigla borbene avione

Poljske oružane snage saopštile su na društvenoj mreži X da su podigle avione i stavile kopnene protivvazdušne jedinice u stanje pripravnosti radi zaštite vazdušnog prostora, posebno u oblastima uz granicu sa Ukrajinom.

Gradonačelnik Lavova, grada u zapadnoj Ukrajini nedaleko od poljske granice, rekao je da javni prevoz ne funkcioniše zbog „masovnog neprijateljskog napada“. Isto je potvrdio i gradonačelnik Ivano-Frankivska, navodeći da će javni prevoz u tom gradu početi sa radom „kasnije nego obično“.

Infrastruktura ponovo meta

Rusija je poslednjih nedelja pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu sa približavanjem zime.

Russia attacked Ukraine's city of Zaporizhzhia overnight with drones and guided bombs, killing one person and injuring several others. Thousands remain without electricity or water.



Terror continues to be Russia’s primary weapon. As Europe debates how to respond to hybrid… pic.twitter.com/iFEzgQU0dJ — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 5, 2025

Fedorov je naveo da je u noćnom napadu više od 73.000 potrošača u Zaporožju ostalo bez struje, dok je gradonačelnik Lavova potvrdio da je deo grada takođe bez električne energije.

Samo dan ranije Moskva je izvela najveći napad do sada na ukrajinsku gasnu infrastrukturu, dok su subotnji udari ostavili bez struje oko 50.000 domaćinstava u severnoj Černigovskoj oblasti.