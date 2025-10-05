NATO u svom trenutnom stanju nije sposoban da se suprotstavi ruskoj vojsci, smatra bivši analitičar CIA Lari Džonson.

Foto: Profimedia

- Koga zavaravamo? Mislimo da možemo da pobedimo Rusiju, a vojska NATO-a nesposobna je da se suprotstavi ruskoj… To je kao ružan pačvork prekrivač čiji su delovi kompatibilni samo u teoriji - rekao je on.

Ekspert je dodao da se ne treba zavaravati smatrajući da vojna mašina NATO-a iz 1982. godine i danas postoji. Zapravo, ta „mašina“, prema njegovim rečima, više ne postoji, već samo postoji nada evropskih članica Alijanse u podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Rusija poslednjih godina primećuje neviđenu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“.

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog nagomilavanja snaga Alijanse u Evropi. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je izjavilo da vlasti u Moskvi ostaju otvorene za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, dok Zapad mora da odustane od politike militarizacije kontinenta.

Predsednik Rusije Vladimir Putin detaljno je objasnio da Moskva ne vidi nikakvog smisla u napadu na zemlje NATO-a i da nema nameru to da čini. Ruski lider je napomenuo da zapadni političari redovno plaše javnost izmišljenom „ruskom pretnjom“ kako bi odvukli pažnju od unutrašnjih problema svojih zemalja. On je istakao da pametni ljudi savršeno dobro shvataju da to nije istina.