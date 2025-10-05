BRISELSKI MEDIJI O POBEDI BABIŠA U ČEŠKOJ: Nova glavobolja za EU, pogledajte šta je pričao o NATO i Ukrajini
ANDREJ Babiš i njegov pokret ANO ostvarili su ubedljivu pobedu na ključnim parlamentarnim izborima u Češkoj, pokazali su preliminarni rezultati u subotu, što bi moglo pretvoriti Prag u novu brigu za Evropsku uniju, piše briselski Politiko.
Prema podacima Državne izborne komisije, ANO je osvojio oko 35 odsto glasova, daleko ispred vladajuće centar-desne koalicije Spolu (Zajedno) premijera Petra Fijale, koja je dobila oko 23 odsto.
- Zadovoljan sam - poručio je Babiš novinarima u izbornom štabu, gde je dočekan uz aplauz članova stranke i pesmu italijanskog dua Ricchi e Poveri.
Ukupno 4.462 kandidata iz 26 stranaka nadmetalo se za mesta u parlamentu, a izlaznost od 68 odsto bila je najviša od izbora 1998. godine.
Partija STAN (Gradonačelnici i nezavisni) zauzela je treće mesto sa 11 odsto, dok je krajnja desnica, evroskeptična Sloboda i direktna demokratija (SPD) osvojila 8 odsto, što je pad u odnosu na 13 odsto iz prethodnih anketa. Bivši koalicioni partner, Piratska stranka, takođe je dobila oko 8 odsto.
Iznenađenje izbora je pokret Vozači za sebe (Motorists for Themselves) koji je, iako je tokom kampanje jedva prelazio cenzus, osvojio oko 7 odsto i ušao u parlament. Sa druge strane, krajnje levičarski pokret Dosta! (Stačilo!) nije uspeo da uđe u skupštinu.
Brisel pod lupom: Babiš kao novi problem za EU
Evropski zvaničnici s oprezom su pratili izbore, jer je Babiš obećavao da će ukinuti evropsku inicijativu za isporuku municije Ukrajini, dovesti u pitanje planove NATO-a za povećanje vojnih troškova i konfrontirati se sa Evropskom komisijom zbog Zelenog dogovora.
Kritičari strahuju da bi povratak Babiša na vlast mogao Češku pretvoriti u novu glavobolju za Evropsku uniju, pored Viktora Orbana u Mađarskoj i Roberta Fica u Slovačkoj, navodi Politiko.
- Ako pogledamo njegove izjave i saveznike u Evropi – poput Orbana i onoga što je uradio s Mađarskom – postoji rizik da će i Češku gurnuti ka margini EU - izjavio je ministar spoljnih poslova Jan Lipavski.
Pad vlade i formiranje nove većine
Iako je ubedljivo pobedio, Babiš najverovatnije neće imati dovoljno poslanika za apsolutnu većinu u parlamentu od 200 mesta. Sve glavne stranke odbile su saradnju s njim, što ga tera ka ekstremnijim partnerima, pre svega Vozačima za sebe i SPD-u.
Babiš je već najavio da će pokušati da formira manjinsku vladu podržanu tim strankama.
- Vodićemo razgovore sa SPD-om i Vozačima za sebe i težićemo jednostranačkoj vladi koju će predvoditi pokret ANO - poručio je u izbornoj noći.
