BUNDESVER BRANI AERODROME U BAVARSKOJ: Nemačka vojska “ratuje” protiv dronova

NEMAČKA vojska (Bundesver) saopštila je da pruža službenu pomoć u odbrani od dronova u Bavarskoj, preneli su danas nemački mediji.

-Mogu da potvrdim da Bundesver od 3. oktobra 2025. godine pruža službenu pomoć detekcije dronova na aerodromu u Minhenu", izjavila je portparolka Operativne komande nemačke vojske i dodala da se bavarsko ministarstvo unutrašnjih poslova obratilo Bundesveru s molbom za službenu pomoć, prenosi Špigel.

Ona je objasnila da su za odbranu od opasnosti van vojnih objekata nadležne državne bezbednosne službe, a Bundesver samo pruža podršku.

Zbog ponovljenih ometanja dronovima vazdušnog saobraćaja na aerodromu u Minhenu Bavarska je zatražila podršku Bundesvera, a nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint želi da to postane pravilo, međutim nemačka ministarka pravde Štefani Hubig tome se protivi.

