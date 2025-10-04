SADA I ZVANIČNO: Babiš pobedio na izborima u Češkoj (FOTO)

BIVŠI češki premijer Andrej Babiš ostvario je značajan politički povratak, pobedivši na parlamentarnim izborima sa svojom strankom ANO.

Nakon prebrojanih 95 odsto glasova, ANO je osvojila najviše mandata, ali nije obezbedila apsolutnu većinu u parlamentu.

To znači da će Babiš morati da vodi teške pregovore o formiranju vladajuće koalicije.

Mogućnost saradnje sa krajnje desničarskom Strankom slobode i direktne demokratije (SPD), koja se protivi članstvu Češke u EU i NATO, izaziva zabrinutost među analitičarima, prenose mediji.

Politički komentatori ocenjuju da će formiranje stabilne vlade biti veoma izazovno, s obzirom na to da više stranaka odbija saradnju sa Babišom.

Ukoliko ne uspe da formira većinu, moguć je i scenario u kojem bi on predložio nekog drugog iz svoje stranke za premijera, što bi potencijalno omogućilo dogovor sa ostalim strankama.

