ČETVRTI DAN PROTESTA U ITALIJI: Nakon što je Izrael zaustavio flotilu sa humanitarnom pomoći za Palestince u Gazi
VELIKI broj ljudi okupio se danas na protestu u centru Rima, četvrtog dana zaredom, nakon što su izraelske vlasti u sredu presrele međunarodnu flotilu koja je pokušala da dostavi humanitarnu pomoć Gazi i privele aktiviste.
Demonstranti su sa transparentima i palestinskim zastavama, pored ostalog, uzvikivali “Oslobodite Palestinu!”, a prošli su pored rimskog Koloseuma, preneo je Rojters.
Organizatori se nadaju da će današnji protestni marš privući najmanje milion ljudi.
Jedan od učesnika protestnog marša, 65-godišnji muzičar iz Rima Frančesko Galtijeri, poručio je da, ako se svi ne mobilišu, ništa se neće promeniti.
Otkako je u sredu uveče Izrael blokirao flotilu Global Sumud, širom Evrope i sveta izbili su protesti, ali u Italiji se oni organizuju svakodnevno, navodi agencija.
Sindikati su juče pozvali na generalni štrajk u znak podrške flotili, a demonstracije širom zemlje privukle su preko dva miliona ljudi, naveli su organizatori.
Italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova procenilo je da je u protestima učestvovalo oko 400.000 ljudi.
Italijanska desničarska vlada kritikovala je proteste, a premijerka Đorđa Meloni sugerisala je da su mnogi iskoristili proteste za Gazu kao izgovor da ne odu na posao i imaju produženi vikend.
Ona je danas okrivila pro-palestinske demonstrante za uvredljive grafite koji su ispisani na statui pokojnog pape Jovana Pavla II ispred glavne železničke stanice u Rimu.
-Oni kažu da su izašli na ulice radi mira, a onda vređaju uspomenu na čoveka koji je bio istinski branilac i graditelj mira. Ljudi zaslepljeni ideologijom počinili su sraman akt, rekla je Meloni.
(Tanjug)
