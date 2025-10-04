PRVI REZULTATI IZBORA U ČEŠKOJ: Babiš osvojio 38,8 odsto glasova

BIVŠI češki premijer Andrej Babiš i njegova stranka ANO imaju veliku prednost na parlamentarnim izborima.

Foto: AP

Stranka ANO, predvođena bivšim premijerom Češke Andrejem Babišem, osvojila je 38,3 odsto glasova, dok je koalicija centra-desnice "Spolu" aktuelnog premijera Petra Fijale osvojila 20,3 odsto, prema podacima Zavoda za statistiku nakon prebrojanih listića na skoro polovine biračkih mesta.

Šest stranaka prešlo je izborni prag od 5 odsto potreban za ulazak u 200-članski donji dom parlamenta.

ANO je stekao veliku ranu prednost u brojanju glasova, posebno u manjim mestima gde tradicionalno ima jaču podršku, dok "Spolu" bolje prolazi u većim gradovima.

Babiš je poznat kao saveznik mađarskog premijera Viktora Orbana i sarađuje sa više krajnje desničarskih partija u okviru evropske parlamentarne grupe "Patriote za Evropu", sa ciljem da se suprotstave glavnim tokovima evropske politike, uključujući politiku dekarbonizacije, prenose mediji.

Babiš je poručio da mu je cilj formiranje vlade u kojoj bi ANO imao većinu bez koalicionih partnera.

Međutim, prema dosadašnjim rezultatima, ANO neće imati dovoljno mandata za samostalnu vladavinu, pa će odlučujuće biti kako će proći ostale stranke.

ANO je već isključio mogućnost saradnje sa trenutnim vladajućim strankama, kao i sa liberalnim Piratima, koji su bili u vlasti do prošle godine.

To znači da bi Babiš mogao potražiti podršku od stranke Motorista, koja se protivi ukidanju automobila na benzin i dizel, kao i eventualno od krajnje desničarske SPD, ili levičarske stranke "Dosta je!", koja se prema ranim rezultatima nalazi ispod izbornog praga.

(Indija Tudej)

