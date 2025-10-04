OLUJA NAPRAVILA HAOS U ČITAVOJ ZEMLJI: Ima mrtvih, stotine hiljada domaćinstava bez struje (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE jedna osoba je poginula, a stotine hiljada domaćinstava i preduzeća ostalo je bez struje nakon što je oluja Ejmi donela vetrove jačine do 145 kilometara na sat i obilne kiše širom Velike Britanije i Irske.

U Severnoj Irskoj zabeležen je novi oktobarski rekord udara vetra od oko 148 kilometara na čas u oblasti Londonderi, prenosi Skaj njuz. U Irskoj je bez struje ostalo oko 184.000 objekata, dok je u Severnoj Irskoj prijavljeno oko 50.000 prekida u snabdevanju.

Irska policija potvrdila je da se smrt muškarca u četrdesetim godinama u okrugu Donegol povezuje sa nevremenom. U toj oblasti uvedeno je najviše, crveno upozorenje, a stanovnicima je naloženo da ostanu u skloništima.

Meteorološka služba Velike Britanije izdala je žuto upozorenje koje pokriva gotovo celu zemlju, uz upozorenja na opasne uslove za vožnju, poremećaje u javnom prevozu, nestanke struje i opasne talase.

Najjači udari vetra registrovani su u severnoj Škotskoj i Velsu, ali su jaki vetrovi i obilne padavine zahvatili i druge delove zemlje.

Kompanija "ScotRail" saopštila je da su pojedine železničke linije zatvorene, a na ostalim rutama uvedena ograničenja brzine, dok su mnoge škole u Severnoj Irskoj zatvorene od juče popodne.

Meteorolozi predviđaju da će najgori deo oluje proći do sutra, kada se očekuje da se Ejmi premesti ka Skandinaviji. Ejmi je prva imenovana oluja nove sezone, a sledeće će nositi imena Bram, Čandra i Dejv.