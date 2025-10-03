FINSKI SUD ODBACIO OPTUŽBE PROTIV POSADE RUSKOG TANKERA: Nije dokazana namera za kidanje kablova u moru
FINSKI sud, odbacio je optužbe protiv posade tankera povezanog s Rusijom, koji je prošle godine oštetio podmorske kablove u Baltičkom moru, navodeći da tužilaštvo nije dokazalo postojanje namere, dok eventualnu nepažnju mora goniti država pod čijom zastavom plovi brod ili zemlja porekla članova posade.
Finsko tužilaštvo će, u roku od sedam dana, odlučiti da li će uložiti žalbu na presudu, rekao je državni tužilac Juka Rape.
Sud je klasifikovao slučaj kao "navigacioni incident", ističući da tužilaštvo nije dostavilo dovoljno dokaza da je posada namerno vukla sidro. U skladu s Konvencijom UN o pravu mora, ovakvi incidenti podležu nadležnosti države čije zastave brod nosi ili matičnih zemalja članova posade, dodaje se u odluci.
Sud je ukinuo zabranu napuštanja zemlje za optužene, koji su u međuvremenu napustili Finsku. Nisu podignute optužnice protiv vlasnika broda, koji je u martu pušten iz finskog pritvora.
