DOBITNICI NOBELOVE NAGRADE BIĆE POZNATI SLEDEĆE NEDELJE: Poznato šta sve dobijaju laureati
DOBITNICI ovogodišnjih Nobelovih nagrada biće proglašeni sledeće nedelje.
Nagrade se dodeljuju za dostignuća u oblasti medicine, fizike, hemije, književnosti, ekonomije i mira, a smatraju se najprestižnijim svetskim priznanjem na tim poljima, preneo je AP.
Nobelovu nagradu ustanovio je Alfred Nobel, švedski biznismen i hemičar, poznat po izumu dinamita.
Prve nagrade dodeljene su 1901. godine, a od 1968. godine postoji i nagrada za ekonomiju, koju je utemeljila švedska centralna banka.
Laureati dobijaju medalju, diplomu i novčanu nagradu od oko 1,2 miliona dolara.
Program dodele počinje u ponedeljak objavljivanjem Nobelove nagrade za medicinu u Institutu Karolinska u Stokholmu.
Slede nagrade za fiziku, hemiju i književnost.
Dobitnik Nobelove nagrade za mir biće proglašen u petak u Oslu, dok će laureat za ekonomiju biti objavljen 13. oktobra.
Svečana dodela održaće se 10. decembra, na godišnjicu Nobelove smrti.
(Tanjug)
