DOBITNICI NOBELOVE NAGRADE BIĆE POZNATI SLEDEĆE NEDELJE: Poznato šta sve dobijaju laureati

03. 10. 2025.

DOBITNICI ovogodišnjih Nobelovih nagrada biće proglašeni sledeće nedelje.

Nagrade se dodeljuju za dostignuća u oblasti medicine, fizike, hemije, književnosti, ekonomije i mira, a smatraju se najprestižnijim svetskim priznanjem na tim poljima, preneo je AP.

Nobelovu nagradu ustanovio je Alfred Nobel, švedski biznismen i hemičar, poznat po izumu dinamita. 

Prve nagrade dodeljene su 1901. godine, a od 1968. godine postoji i nagrada za ekonomiju, koju je utemeljila švedska centralna banka. 

Laureati dobijaju medalju, diplomu i novčanu nagradu od oko 1,2 miliona dolara.

Program dodele počinje u ponedeljak objavljivanjem Nobelove nagrade za medicinu u Institutu Karolinska u Stokholmu. 

Slede nagrade za fiziku, hemiju i književnost. 

Dobitnik Nobelove nagrade za mir biće proglašen u petak u Oslu, dok će laureat za ekonomiju biti objavljen 13. oktobra.

Svečana dodela održaće se 10. decembra, na godišnjicu Nobelove smrti.

(Tanjug)

