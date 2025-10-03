HAPŠENJE IM OKIDAČ ZA PROTESTE: Premijerka Italije upozorila na skrivene motive iza pokušaja humanitaraca za probijanje izraelske blokade

U ZAUSTAVLjENOJ Globalnoj sumudskoj flotili koja je nosila pomoć Gazi bilo je i 18 Italijana, uključujući četiri političara iz tri partije leve orijentacije.

Foto: Profimedia

Uprkos opomeni italijanskih ministara Antonija Tajanija i Gvida Krozeta da se zaustave pre ulaska u izraelsku crvenu zonu i odnesu pomoć u neku od sigurnih luka, i istoj molbi pape Lava, te opomeni izraelskog ministra spoljnih poslova Gideona Sara da prihvate ponudu Crkve i dostave pomoć preko Kipra ili druge luke u regionu, aktivisti su ostali pri svome.

Italijanska premijerka je izrazila sumnju u nemere aktivista Flotile:

-Inicijativa da se probije izraelska pomorska blokada, neodgovorna je i opasna i to u osetljivoj fazi pregovora o miru i zaustavljanju patnje palestinskog naroda. Zatim se i otkriva da je namera te humanitarne inicijative i bila da se nasilno zaustavi brodska blokada izraelske mornarice, što je neverovatno. A možda njihova inicijativa i nije bila patnja Palestinaca, to nije bio njihov prioritet, zaključila je Đorđa Meloni.

I zaista, organizatori protesta momentalno su započeli sa štrajkovima, okupirali železničke stanice u Napulju, Milanu, Rimu, Torinu, luku u Đenovi, nastavili sa blokiranjem železničkog saobraćaja na nacionalnom nivou, a za danas proglasili celodnevni štrajk, blokiranje škola, univerziteta, zaustavljanje vozova, bunu na aerodromima, u javnom saobraćaju, sve u organizaciji najvećeg sindikata kome su se pridružili ostali. A to je samo početak, jer je već izdat kalendar štrajkova za čitav oktobar.