HAPŠENJE IM OKIDAČ ZA PROTESTE: Premijerka Italije upozorila na skrivene motive iza pokušaja humanitaraca za probijanje izraelske blokade

U ZAUSTAVLjENOJ Globalnoj sumudskoj flotili koja je nosila pomoć Gazi bilo je i 18 Italijana, uključujući četiri političara iz tri partije leve orijentacije.

Uprkos opomeni italijanskih ministara Antonija Tajanija i Gvida Krozeta da se zaustave pre ulaska u izraelsku crvenu zonu i odnesu pomoć u neku od sigurnih luka, i istoj molbi pape Lava, te opomeni izraelskog ministra spoljnih poslova Gideona Sara da prihvate ponudu Crkve i dostave pomoć preko Kipra ili druge luke u regionu, aktivisti su ostali pri svome.

Italijanska premijerka je izrazila sumnju u nemere aktivista Flotile:

-Inicijativa da se probije izraelska pomorska blokada, neodgovorna je i opasna i to u osetljivoj fazi pregovora o miru i zaustavljanju patnje palestinskog naroda. Zatim se i otkriva da je namera te humanitarne inicijative i bila da se nasilno zaustavi brodska blokada izraelske mornarice, što je neverovatno. A možda njihova inicijativa i nije bila patnja Palestinaca, to nije bio njihov prioritet, zaključila je Đorđa Meloni.

I zaista, organizatori protesta momentalno su započeli sa štrajkovima, okupirali železničke stanice u Napulju, Milanu, Rimu, Torinu, luku u Đenovi, nastavili sa blokiranjem železničkog saobraćaja na nacionalnom nivou, a za danas proglasili celodnevni štrajk, blokiranje škola, univerziteta, zaustavljanje vozova, bunu na aerodromima, u javnom saobraćaju, sve u organizaciji najvećeg sindikata kome su se pridružili ostali. A to je samo početak, jer je već izdat kalendar štrajkova za čitav oktobar.

NAJMANjA ostrva mogu se roditi preko noći ali i nestati preko noći. Tako je danski pisac Jakobsen autor romana „Ostrvo“ koristio magičnu i poetsku hiperbolu kako bi opisao krhkost takvih teritorija. Svakako, međutim, ako se nastavi trend depopulizacije kakva se beleži poslednjih 40 godina sudbina nekih malih italijanskih ostrva, pravog blaga usred mora, biće zapečaćena.

