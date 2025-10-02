KUPJANSK, industrijsko-logističko čvorište severoistočnog fronta, poslednjih dana ulazi u završnu, grubu fazu urbane bitke.

Foto Tanjug/MoD Rusije

Prema izveštajima sa terena i ruskim vojno-analitičkim kanalima, ruske snage su potisnule ukrajinske jedinice iz niza tačaka zapadno i centralno od grada—uključujući zonu velike pijace i reon oko železničke stanice Eštakadni—dok se težište borbi preliva ka naselju Jubilejni, višespratnom bloku koji brani poslednju ukrajinsku liniju u samom gradskom jezgru.

Iako su detalji fluidni, slika na mapi je prilično jasna: ko kontroliše Jubilejni, taj praktično drži „ključeve“ Kupjanska. Razlog je jednostavan—blok od 14 masivnih stambenih zgrada pretvoren je u neprekidni lanac fortifikovanih položaja koji nadziru prilaze ka reci Kupjanki, groblju na jugozapadu i gustoj mreži niskih kuća ka jugoistoku.

Pad ove „betonske tvrđave“ otvorio bi Rusima dubinu za dalje zahvate, a Kijev bi bio prinuđen da pomera liniju odbrane preko vodenih prepreka ili da ubrzano izvodi protivnapade pod nepovoljnim uslovima.

📌 MIRNOGRAD AXIS: EASTERN BREACH, URBAN FLANKS UNDER PRESSURE



Russian assault groups are steadily advancing toward Mirnograd from the east, expanding the contested “grey zone” into the western outskirts of Novoeconomicheskoye and the sector of the closed ventilation shaft No. 3… pic.twitter.com/hmAaj9sGWz — Gloria Finis 🇫🇷 The opinion 🇩🇰 (@ThetruthDW) October 2, 2025

TAKTIKA KOJA REŽE ODBRANU „IZNUTRA“

Najzapaženija novina na ovom sektoru nije samo tempo—nego način. Ruske jurišne grupe ulaze u grad u dva paralelna konvoja, ali „klin“ zapravo ne prave oklopi nego mali, pokretni izvidničko-diverzantski timovi koji idu ispred kolona. Njihov zadatak je da „otključaju“ ulicu po ulicu: snimaju ulaze, prelaze, krošnje i dvorišta, obeležavaju vatrene tačke i prenose koordinate u realnom vremenu.

Odatle ulazi drugi element—kombinacija FPV dronova i brzo dejstvo artiljerije. FPV platforme sa optičko-vlaknastim linkom i termalnim kamerama preuzimaju prve udare: prozori, krovne kutije, improvizovani „gnjezda“ sa mitraljezima, izlazi iz podruma, pa čak i stepenišni čvorovi.

Bitka za Kupjansk: snimci udara FPV dronova ruskih oružanih snaga pic.twitter.com/cR8h0F935o — Oruzje Online (@oruzjeonline) October 2, 2025

Artiljerija (delom ubačena u urbanitet, delom raspoređena na rubovima) radi po brzim, preciznim „mikro-zadacima“ — kratkim salvama koje paraju tačno one spratove i otvore koje su obeležili izviđačko-diverzantski timovi i FPV operateri. Rezultat je lančana reakcija: kad se dve-tri tačke u vertikali zgrade ugase, ceo ulaz „oslepi“, a jurišna grupa može da priđe i završi čišćenje sa mnogo manjim gubicima.

Takav ritam — izviđanje → FPV „skalpel“ → kratka artiljerijska „tuča“ → prodor — ponavlja se iz bloka u blok. Nema dugačkog „guranja“ tenkovim ili borbenim vozilima pešadije kroz raskrsnice, već niz kratkih uboda koji seku ukrajinsku odbranu na segmente. Kad se segment odvoji, povlačenje branilaca postaje haotično: gube međusobnu vezu, ostaju bez alternativnih izlaza i skladišta municije, a medicinska evakuacija postaje rizična.

Piloti ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga koristili su rakete H-38 ML. Gađanje prelaza OSU preko reke Oskol kod naselja Petrovka u pravcu Kupjanska. pic.twitter.com/Jc011wZGis — Oruzje Online (@oruzjeonline) October 2, 2025

ZAŠTO JE POPUSTILA TREĆA LINIJA

Treća ukrajinska linija odbrane u Kupjansku bila je oslonjena na tri stuba: visoke objekte (za osmatranje i vatru), železničku prugu (kao fizičku barijeru) i reku Kupjanku (kao poslednju prepreku i oslonac za rotaciju jedinica). Nova ruska matrica potkopava sva tri:

*Vertikala: FPV dronovi sistematski „češljaju“ sprat po sprat, prisiljavajući branioce da napuste visoke tačke i povuku se u unutrašnja jezgra zgrada, gde su podložniji termalnim pretragama.

*Pruga: umesto frontalnih prelaza preko nasipa, Rusi dele sektor na sitne „kvadrante“ i prelaze gde je odbrana već „otkinuta“; linija više nije jedinstveni front, nego niz ostrva.

*Reka: potiskivanjem ka Jubilejnom i zauzimanjem viših zgrada zapadno, stvara se pretnja obuhvata—odbrana na reci mora ili da se ranije povuče ili rizikuje da ostane „na pogrešnoj obali“ bez dovoljno pontona i vremena.

Dodajte tome iscrpljenost jedinica koje se dugo rotiraju na istom gradskom sektoru, stalna elektronska ometanja (koja bole i jedne i druge, ali prednost ima onaj ko brže prebacuje taktičku sliku) i preopterećene logističke „kapilare“ i dobijate objašnjenje zašto linija ne puca u spektaklu, nego se jednostavno raspada u tišini noćnih prelaza.

ŠTA JE SLEDEĆE (I ŠTA MOŽE POĆI PO ZLU)

Ako Rusija stabilizuje front na pruzi i prodre dublje u Jubilejni, Ukrajina će imati tri realne opcije: kontrolisano izvlačenje na istočnu obalu Kupjanke, pokušaj „nož-u-srce“ protivudara sa severa i juga (da preseče ruske klinove) ili „zakočiti“ bitku u samim blokovima, povećavajući cenu svakog sprata i svakog ulaza.

Prve dve opcije traže sveže, mobilne rezerve, dobru nečujnu radio koordinaciju i čiste prelaze; treća kupuje vreme, ali rizikuje da se pretvori u džepove koji će kad-tad ostati bez municije.

Za rusku stranu, najveća opasnost je prekomerno razvlačenje jurišnih grupa u dubini urbane sredine — svaki „džep“ je prilika za ukrajinski protivudar iz bočnog smera, naročito ako stignu JDAM/GMLRS udari po skupljenim pozadinskim tačkama ili mostovima koji hrane napredne timove.

Kupjansk je poslednjih godina pretvoren u logistički čvor koji „hrani“ dugačak luk fronta ka jugu i jugozapadu. Ukoliko Rusija zaokruži kontrolu nad čitavim gradom, istočna obala Oskila i komunikacije ka Limanu i dalje do Slovjanska dobijaju nov pritisak. Za Kijev, držanje makar dela Kupjanska ima vrednost: osim političkog signala, to je i amortizer koji smanjuje tempo pritiska na širem sektoru.

Storming of Kupyansk: Ukrainian Forces Face Critical Situation



Ukrainian military analysts report that the situation in Kupyansk has become critical, with Russian troops engaged in fighting within the city center.



According to Ukrainian sources, Russian forces have advanced to… pic.twitter.com/jAViLSaXNi — Zlatti71 (@Zlatti_71) October 2, 2025

IZVORI I „MAGLA RATA“

Linije u gradskim bitkama ne stoje kao na mapi; pomeraju se u hodnicima, dvorištima i stepeništima—često više puta dnevno. Pojedini navodi o potpunoj kontroli čitavih kvartova ili o povlačenju preko cele pruge ostaju nepotvrđeni u realnom vremenu i treba ih posmatrati kao trenutan presek, a ne kao definitivnu presudu.

Ipak, obrazac taktike je vidljiv: ruske jedinice sistematično kombinuju izviđačke timove, FPV „skalpele“ i kratku, preciznu artiljerijsku vatru, ciljajući da „rasparčaju“ treću liniju umesto da je frontalno slome.

Ako se taj obrazac nastavi i Jubilejni padne, narativ o „trećoj liniji“ u Kupjansku biće zamenjen novom realnošću — odbrambenom geometrijom istočne obale i mostova, a to onda postaje sasvim druga mapa, sa svojim pravilima i novim rokovima.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta