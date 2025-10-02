VELIKA ODLUKA AMERIKE: Kijevu omogućeno da gađa ruske objekte, stižu i moćne rakete dometa 2.500 km?

SJEDINjENE Američke Države odobrile su pružanje obaveštajnih podataka Ukrajini za planiranje napada raketama dugog dometa na energetske ciljeve u Rusiji, objavio je "Volstrit džornal" (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima lista, Kijevu je omogućeno da gađa ruske rafinerije, cevovode i elektrane, dok Vašington razmatra i zahtev Ukrajine za dodatnu vojnu pomoć, uključujući rakete "tomahavk" dometa do 2.500 kilometara, preneo je britanski "Telegraf".

List navodi da SAD traže od saveznika u NATO-u da pruže sličnu podršku. Ukrajina je i dosad koristila američke obaveštajne podatke, ali je tražila proširenje saradnje kako bi oslabila ruske prihode od izvoza energije.

Američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje je nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na društvenim mrežama naveo da je uveren da Ukrajina može da povrati svu okupiranu teritoriju.

Na tom sastanku Zelenski je, prema pisanju lista, zatražio rakete "tomahavk" uz obrazloženje da bi time bio izvršen pritisak na Moskvu da pristane na mirovne pregovore.

Ukrajina paralelno razvija sopstvenu raketu dugog dometa nazvanu "flamingo", koja je još u ranoj fazi proizvodnje. Zvaničnih reakcija Bele kuće i ukrajinske vlade na ove navode za sada nema.

