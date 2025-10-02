VELIKA ODLUKA AMERIKE: Kijevu omogućeno da gađa ruske objekte, stižu i moćne rakete dometa 2.500 km?
SJEDINjENE Američke Države odobrile su pružanje obaveštajnih podataka Ukrajini za planiranje napada raketama dugog dometa na energetske ciljeve u Rusiji, objavio je "Volstrit džornal" (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike.
Prema navodima lista, Kijevu je omogućeno da gađa ruske rafinerije, cevovode i elektrane, dok Vašington razmatra i zahtev Ukrajine za dodatnu vojnu pomoć, uključujući rakete "tomahavk" dometa do 2.500 kilometara, preneo je britanski "Telegraf".
List navodi da SAD traže od saveznika u NATO-u da pruže sličnu podršku. Ukrajina je i dosad koristila američke obaveštajne podatke, ali je tražila proširenje saradnje kako bi oslabila ruske prihode od izvoza energije.
Američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje je nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na društvenim mrežama naveo da je uveren da Ukrajina može da povrati svu okupiranu teritoriju.
Na tom sastanku Zelenski je, prema pisanju lista, zatražio rakete "tomahavk" uz obrazloženje da bi time bio izvršen pritisak na Moskvu da pristane na mirovne pregovore.
Ukrajina paralelno razvija sopstvenu raketu dugog dometa nazvanu "flamingo", koja je još u ranoj fazi proizvodnje. Zvaničnih reakcija Bele kuće i ukrajinske vlade na ove navode za sada nema.
(Tanjug)
ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte
PREMA najavama meteorologa, oktobar 2025. počeće u Srbiji pod uticajem prodora hladnog vazduha sa severoistoka Rusije koji je došao do Nemačke i Poljske, ali se polako približava ka nama što će prouzrokovati razvoj ciklona u Jonskom, Tirenskom i delu Jadranskog mora i već 1. oktobra, u sredu, u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije počeće da pada kiša.
30. 09. 2025. u 20:58
"ZAŠTO MI PIPAŠ ŽENU?" Ovako je počela tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu, nasrnuli na doktora (VIDEO)
SVADBENO veselje u Gornjem Milanovcu pretvorilo se u haotičnu scenu kada je došlo do nesvakidašnjeg incidenta.
30. 09. 2025. u 16:10
OGLASILA SE BILjA NAKON RASTANKA OD ACE ILIĆA: "Videću kako vreme prolazi..."
IAKO rastavljeni, Bilja i Aca imaju veliki razlog za slavlje.
01. 10. 2025. u 12:20
Komentari (0)