TOTALNI HAOS: Pucnjava i eksplozija u Minhenu - na licu mesta policija i stručnjaci za deaktivaciju bombi

JEDNA osoba je poginula, a druga je povređena jutros u Minhenu nakon što je odjeknulo više eksplozija, a čuli su se i hici, piše nemački list "Bild".

Foto: Profimedia/Ilustracija

Incident se dogodio u Ulici Lerhenauer, a velika policijska i vatrogasna akcija su u toku u severnom delu grada od ranih jutarnjih sati. Specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi takođe su na licu mesta.

Prema pisanju "Bilda", čulo se nekoliko eksplozija i hitaca, a ubrzo je pronađeno telo muškarca, kao i jedne osobe sa prostrelnim ranama.

Prema prvim informacijama, muškarac je verovatno postavio eksploziv u kuću svojih roditelja, zapalio fitilj, a potom se ubio.

Svedoci navode da se ogroman oblak dima vidi sa velike udaljenosti, dok su okolnosti napada još uvek nejasne.

Policija je blokirala veliko područje i apelovala na građane i vozače da idu zaobilaznim putevima.

Glavni inspektor policije Tomas Šelshorn rekao je da incident nije povezan sa festivalom piva Oktoberfestom koji se održava u ovom gradu.