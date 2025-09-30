"IGRATE OPASNU IGRU SA ŽIVOTIMA MILIONA EVROPLJANA" Orban se obratio poljskom premijeru - "Dragi Donalde, ovo je veoma pogrešno..."

Svet

Марија Стевановић
Marija Stevanović

30. 09. 2025. u 18:59

PREMIJER Mađarske Viktor Orban rekao je danas premijeru Poljske Donaldu Tusku da sukobom sa Rusijom igra opasnu igru sa životima miliona Evropljana.

Foto: Tanjug/AP

"Dragi Donalde Tusk, možda mislite da ste u ratu sa Rusijom, ali Mađarska nije. Isto važi i za Evropsku uniju. Igrate opasnu igru sa životima i bezbednošću miliona Evropljana. Ovo je veoma pogrešno", napisao je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

Orbanova izjava je usledila nakon što je Tusk u ponedeljak, u govoru na Varšavskom bezbednosnom forumu, rekao da je rat u Ukrajini deo "groznog političkog projekta", prenosi poljski portal Wiadomosci.radiozet.

- Sviđalo se to nekome ili ne, rat je i naš sukob. Moramo biti svesni da je ovo naš rat, jer je rat u Ukrajini samo deo ovog projekta. Cilj je uvek isti - kako porobiti narode, kako oduzeti slobodu pojedincima - rekao je Tusk.

Poljski premijer je naglasio da mir u ovom delu sveta nije nešto što se podrazumeva već da se mora obezbediti. Istakao je da Amerika ima pravo da očekuje veće učešće Evrope, baš kao što Evropa ima pravo da očekuje da SAD daju prioritet transatlantskoj zajednici.

- Ako izgubimo ovaj rat, posledice će uticati ne samo na našu generaciju već i na sledeću, u Poljskoj, Evropi, SAD i celom svetu - naglasio je Tusk.

(Tanjug)

