AMERIČKI MINISTAR ODBRANE GENERALIMA: Pripremite se za rat (VIDEO)
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset održao je u Pentagonu oštar govor pred više od 800 najviših američkih vojnih starešina, generala i admirala, najavivši radikalnu promenu pravca i povratak strogim vojnim standardima.
- Era Ministarstva odbrane je završena. Dobrodošli u Ratno ministarstvo - poručio je Hegset. - Misija Pentagona je ratovanje – priprema za rat i priprema za pobedu, bez oklevanja i bez kompromisa.
Naglasio je da je hitno potrebno obnoviti američku vojnu industrijsku bazu, brodogradnju i domaću proizvodnju ključnih komponenti.
- Ako želimo da izbegnemo rat, moramo da se pripremimo odmah - istakao je.
Kritika „woke“ politike i kadrovske prakse
Hegset je optužio prethodne administracije da su promovisale komandante po osnovu „kvota, rase i pola, a ne sposobnosti“.
- Izgubili smo kompas i postali ‘woke’ ministarstvo. Ali tome je kraj. Naši ratnici zaslužuju da ih vode najbolji i najsposobniji - rekao je on, dodajući da je za stanje u vojsci kriva „generacija neodgovornih političara“.
Jedna od ključnih poruka bila je najavljena obnova fizičkih i profesionalnih standarda:
- vraćanje najviših muških standarda za borbene pozicije
- novi zahtevi za fizičku spremu
- stroga pravila o brjanju
- Dosta je vojnika u lošoj formi i debelih generala u Pentagonu. Ako ne možete da prođete fizički test ili ne želite da izgledate profesionalno – vreme je za novi posao - poručio je ministar.
Hegset je najavio reformu rada kancelarije glavnog inspektora i programa jednakih mogućnosti.
- Oslobađamo zapovednike i podoficire - poručio je, naglasivši da „ratnik u borbi mora biti sposoban da uradi sve što je potrebno pod vatrom“.
„Toksično vođstvo“ i smene generala
Prema njegovim rečima, „pravo toksično vođstvo“ nije strogoća, već „promovisanje destruktivnih ideologija suprotnih Ustavu“.
On je najavio reviziju definicija „zlostavljanja“ i „maltretiranja“, tvrdeći da su te odredbe prethodno bile zloupotrebljavane za potkopavanje komandanata.
Hegset je branio i svoju odluku da po stupanju na dužnost smeni više visokih oficira, uključujući i poznate generale, uz poruku da „kulturu nije moguće menjati sa istim ljudima koji su je stvorili“.
Zabrana anonimnih kritika
Na kraju, oštro je kritikovao praksu anonimnih pritužbi i internet stranica koje „podrivaju moral“.
- Anonimne prijave preko tastature nisu vredne ratnika – to je kukavičluk - poručio je Hegset, najavivši da se takva praksa više neće tolerisati.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
