AMERIČKI MINISTAR ODBRANE GENERALIMA: Pripremite se za rat (VIDEO)

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset održao je u Pentagonu oštar govor pred više od 800 najviših američkih vojnih starešina, generala i admirala, najavivši radikalnu promenu pravca i povratak strogim vojnim standardima.

- Era Ministarstva odbrane je završena. Dobrodošli u Ratno ministarstvo - poručio je Hegset. - Misija Pentagona je ratovanje – priprema za rat i priprema za pobedu, bez oklevanja i bez kompromisa.

Naglasio je da je hitno potrebno obnoviti američku vojnu industrijsku bazu, brodogradnju i domaću proizvodnju ključnih komponenti.

- Ako želimo da izbegnemo rat, moramo da se pripremimo odmah - istakao je.

Kritika „woke“ politike i kadrovske prakse

Hegset je optužio prethodne administracije da su promovisale komandante po osnovu „kvota, rase i pola, a ne sposobnosti“.

Pentagon chief to U.S. generals: "Prepare for war." pic.twitter.com/MMRovgrnRw — WarTranslated (@wartranslated) September 30, 2025

- Izgubili smo kompas i postali ‘woke’ ministarstvo. Ali tome je kraj. Naši ratnici zaslužuju da ih vode najbolji i najsposobniji - rekao je on, dodajući da je za stanje u vojsci kriva „generacija neodgovornih političara“.

Jedna od ključnih poruka bila je najavljena obnova fizičkih i profesionalnih standarda:

vraćanje najviših muških standarda za borbene pozicije

novi zahtevi za fizičku spremu

stroga pravila o brjanju

- Dosta je vojnika u lošoj formi i debelih generala u Pentagonu. Ako ne možete da prođete fizički test ili ne želite da izgledate profesionalno – vreme je za novi posao - poručio je ministar.

Hegset je najavio reformu rada kancelarije glavnog inspektora i programa jednakih mogućnosti.

- Oslobađamo zapovednike i podoficire - poručio je, naglasivši da „ratnik u borbi mora biti sposoban da uradi sve što je potrebno pod vatrom“.

„Toksično vođstvo“ i smene generala

Prema njegovim rečima, „pravo toksično vođstvo“ nije strogoća, već „promovisanje destruktivnih ideologija suprotnih Ustavu“.

On je najavio reviziju definicija „zlostavljanja“ i „maltretiranja“, tvrdeći da su te odredbe prethodno bile zloupotrebljavane za potkopavanje komandanata.

Hegset je branio i svoju odluku da po stupanju na dužnost smeni više visokih oficira, uključujući i poznate generale, uz poruku da „kulturu nije moguće menjati sa istim ljudima koji su je stvorili“.

Zabrana anonimnih kritika

Na kraju, oštro je kritikovao praksu anonimnih pritužbi i internet stranica koje „podrivaju moral“.

- Anonimne prijave preko tastature nisu vredne ratnika – to je kukavičluk - poručio je Hegset, najavivši da se takva praksa više neće tolerisati.

