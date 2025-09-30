"SAD VODI PREGOVORE S PUTINOM PREKO LUKAŠENKA" Kelog: Tako smo mogli biti sigurni da će naša poruka biti u potpunosti preneta

SAD preko predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka vode pregovore sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Bele kuće Donalda Trampa Kit Kelog.

Foto: Profimedia

- Znamo da Lukašenko mnogo razgovara sa predsednikom Putinom - rekao je Kelog na konferenciji o bezbednosti Warsaw Security Forum.

Prema njegovim rečima, Vašington je uspostavio odnose sa Minskom „da bi se uverio u da je linija komunikacija otvorena“.

- Tako smo mogli biti sigurni da će naša poruka biti u potpunosti preneta predsedniku Putinu. Zbog toga smo od početka to uradili, a ne radi oslobađanja političkih zatvorenika - izjavio je specijalni predstavnik predsednika SAD.

Kontakti Vašingtona i Minska

U junu je Kit Kelog posetio Minsk, gde je razgovarao sa Aleksandrom Lukašenkom. Po njihovim rezultatima, beloruski lider je doneo odluku da pomiluje 14 zatvorenika na zahtev svog američkog kolege.

U avgustu su Lukašenko i Tramp razgovarali telefonom, razgovor je održan uoči rusko-američkog samita na Aljasci. Prema rečima Trampa, održan je „odličan razgovor“ u kojem je američki predsednik zahvalio beloruskom kolegi na oslobađanju zatvorenika, a lideri su takođe razgovarali o samitu na Aljasci. Predsednik SAD je prihvatio poziv beloruskog lidera da poseti Minsk.

(Sputnjik)

