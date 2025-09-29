"ISPORUKE NAFTE I GASA IZ RUSIJE SU STABILNE" Orban: Nismo potčinjeni - nije da Vašington izdaje naređenja, a mi ih izvršavamo

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da će nafta i gas stabilno dolaziti iz Rusije i dodao da bi svaki drugi izvor snabdevanja ovim energentima bio nesigurniji i skuplji.

Foto: Tanjug AP

Orban je rekao da je bezbednost snabdevanja naftom i gasom iz Rusije garantovana i dodao da "nijedan razuman čovek ne bi odustao od sigurnog za nešto neizvesno", prenosi agencija MTI.

On je naveo da je ugovorena cena energenata iz Rusije niža nego iz drugih zemalja.

- Postoje budale i postoje izdajnici. Kako biste nazvali ljude na fudbalskom terenu koji navijaju za protivnika umesto za mađarski tim - rekao je Orban.

Povodom svog telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom na tu temu, Orban je rekao da ga je američki predsednik pitao zašto Mađarska kupuje naftu i gas iz Rusije.

- Rekao sam mu i on je rekao da razume. Tačka. Nismo potčinjeni jedan drugom i nije da Vašington izdaje naređenja, a mi ih izvršavamo. Postoje dve suverene države sa suverenim liderima koji se konsultuju kada je to potrebno - rekao je Orban.

