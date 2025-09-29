NETANJAHU STIŽE U BELU KUĆU: Tramp obećao "nešto posebno" u vezi sa Bliskim istokom

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u nedelju je nagovestio moguć proboj po pitanju krize na Bliskom istoku, poručivši da su "svi uključeni u nešto posebno", uoči posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Beloj kući.

- Imamo stvarnu priliku za VELIČINU NA BLISKOM ISTOKU. SVI SU UKLjUČENI U NEŠTO POSEBNO, PRVI PUT IKADA. URADIĆEMO TO!!! - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Prilikom obraćanja novinarima u petak, Tramp je izjavio da misli da su bliži dogovoru oko Gaze.

- Mislim da je to sporazum koji će vratiti taoce, mislim da je to sporazum koji će okončati rat. - rekao je on.

S astanak Trampa sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom održava se danas (ponedeljak), samo nekoliko dana nakon što je američki predsednik predstavio plan koji se sastoji od 21 tačke sa ciljem okončanja rata u Palestini tokom razgovora sa arapskim i muslimanskim liderima na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku.

Međunarodna izolacija Izraela raste, budući da su zemlje poput Velike Britanije, Francuske, Kanade i Australije zvanično priznale državnost Palestine i time odmakle od dugogodišnjeg diplomatskog kursa koji je prevodio Vašington, prenosi Peninsula.

Prema diplomatskim izvorima, Trampov plan predviđa trajni prekid vatre, oslobađanje talaca, povlačenje Izraela iz Gaze i veliki priliv humanitarne pomoći.

- Nadam se da možemo da to pokrenemo, jer želimo da oslobodimo naše taoce. Želimo da se otarasimo vlasti Hamasa i da ih razoružamo, da demilitarizujemo Gazu i stvorimo novu budućnost za stanovnike Gaze i Izraela, kao i za ceo region - rekao je Netanjahu za Foks Njuz u nedelju.

Reakcije arapskih i muslimanskih lidera

Arapski i muslimanski lideri pozdravili su ovaj predlog, ali su takođe pozvali na trenutni prekid izraelskih vojnih operacija i protiv bilo kakve okupacije Gaze.

Među najspornijim delovima plana je uključivanje Palestinske uprave sa Zapadne obale u buduće upravljanje Gazom.

- Mislim da kredibilitet ili verovatnoća… da reformisana Palestinska uprava potpuno promeni svoje stavove, prihvati jevrejsku državu, uči svoju decu da prihvate suživot i prijateljstvo sa jevrejskom državom, umesto da žive svoj život u nameri da je unište… pa, srećno s tim! Ne mislim da će se to dogoditi - izjavio je Netanjahu.

Obraćajući se Ujedinjenim nacijama u petak, Netanjahu je obećao da će blokirati uspostavljanje palestinske države, dok je ujedno poručio da će Izrael "dovršiti posao“ protiv Hamasa.

