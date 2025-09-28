JEZIVE CIFRE: Broj palestinskih žrtava u ratu u Gazi premašio 66.000
MINISTARSTVO zdravlja Gaze, koje kontroliše Hamas, saopštilo je da je broj palestinskih žrtava u ratu u Gazi premašio 66.000, nakon što je 79 ljudi ubijeno u poslednja 24 sata.
Podatak ministarstva od 66.005 ubijenih od 7. oktobra 2023. godine ne može se potvrditi i ne pravi razliku između civila i boraca, prenosi Rojters.
Izrael je saopštio da je tokom proteklog dana pogodio oko 140 meta iz vazduha i produbio operativnu kontrolu u delovima grada Gaze, gde već skoro dve nedelje vodi intenziviranu ofanzivu.
Stotine hiljada ljudi ostalo je u Gazi uprkos izraelskim naredbama da svi stanovnici napuste grad.
(Tanjug)
