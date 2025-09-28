Svet

JEZIVE CIFRE: Broj palestinskih žrtava u ratu u Gazi premašio 66.000

В.Н.

28. 09. 2025. u 13:48

MINISTARSTVO zdravlja Gaze, koje kontroliše Hamas, saopštilo je da je broj palestinskih žrtava u ratu u Gazi premašio 66.000, nakon što je 79 ljudi ubijeno u poslednja 24 sata.

ЈЕЗИВЕ ЦИФРЕ: Број палестинских жртава у рату у Гази премашио 66.000

Foto: Tanjug/AP photo

Podatak ministarstva od 66.005 ubijenih od 7. oktobra 2023. godine ne može se potvrditi i ne pravi razliku između civila i boraca, prenosi Rojters.

Izrael je saopštio da je tokom proteklog dana pogodio oko 140 meta iz vazduha i produbio operativnu kontrolu u delovima grada Gaze, gde već skoro dve nedelje vodi intenziviranu ofanzivu.

Stotine hiljada ljudi ostalo je u Gazi uprkos izraelskim naredbama da svi stanovnici napuste grad.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše
Društvo

0 0

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše

ULAZAK u crkvu ili manastir kod ljudi izaziva različite emocije, a ponekad i nedoumice. Bez obzira na versku pozadinu ili sopstvena uverenja, mnogi se suočavaju s neizvesnošću oko toga kako treba da se ponašaju prilikom dolaska u svetilište. Ovo osećanje nesigurnosti često potiče iz poštovanja prema verskim običajima i tradicijama, kao i želje da se poštuju pravila i norme zajednice.

28. 09. 2025. u 14:38

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPLJANI IZVELI LUKAV TRIK: Zaharova o sankcijama Iranu
Svet

0 0

EVROPLJANI IZVELI LUKAV TRIK: Zaharova o sankcijama Iranu

POKUŠAJ Velike Britanije, Francuske i Nemačke da vrate stare sankcije Saveta bezbednosti UN protiv Irana izgleda kao prevara, a svi njihovi pravni argumenti su nevešto prikriveni, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, prenosi TASS.

28. 09. 2025. u 12:37

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE ZOVU NA DOČEK VLADIMIRA STOJKOVIĆA! Vri na Marakani, ovako nešto se ne pamti!

"DELIJE" ZOVU NA DOČEK VLADIMIRA STOJKOVIĆA! "Vri" na Marakani, ovako nešto se ne pamti!