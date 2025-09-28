DA LI SE SPREMA "ISLAMSKI NATO"? Inicijativa vanrednog samita Arapske lige i Organizacije islamske saradnje

IZRAELSKI raketni udar na zgrade u prestonici Katara, u kojima su se navodno nalazili pripradnici Hamasa, bio je povod za vanredni samit Arapske lige i Organizacije islamske saradnje 15. septembra u Dohi. Arapsko-islamske zemlje bile su duboko ogorčene i uznemirene posle napada na teritoriju države u kojoj SAD imaju najveću bazu u regionu sa 10.000 vojnika i kojoj su nedavno dale status "glavnog saveznika van NATO".

Foto: Printskrin

To savezništvo je očigledno manje važno od onoga sa Izraelom koji je napao Katar raketama lansiranim sa svojih aviona, što Amerikanci nisu mogli da ne znaju i ne vide.

Zbog toga je otvarajući samit u Dohi katarski emir šeik Tamim bin Hamad el Tani poručio: "Odlučni smo da učinimo sve što je potrebno da bismo sačuvali naš suverenitet i suprotstavili se izraelskoj agresiji". Egipatski zvaničnici su se nadovezali predlogom stvaranja zajedničke odbrambene organizacije arapskih zemalja po ugledu na NATO. Takvu organizaciju kolektivne bezbednosti je vatreno podržao i irački premijer Mohamed Šia el Sudani, a šest članica Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC) - Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, saopštile su da će aktivirati odredbu u sporazumu o zajedničkoj odbrani iz 2000, po kojoj napad na jednu državu znači da su napadnute sve. To je formulacija preuzeta iz člana 5 povelje Severnoatlantske alijanse i vojno-politički analitičari su počeli da se pitaju da li se stvara "arapsko-islamski NATO".

I ministri odbrane zemalja Persijskog zaliva saglasili su se da bi trebalo poboljšati razmenu obaveštajnih podataka i ubrzati stvaranje regionalnog sistema upozoravanja na balističke rakete, a najavljene su i zajedničke vojne vežbe.

Podrška Amerike - uslovna

Većina zapadnih analitičara smatra da se zbog zavisnosti od američke vojne tehnologije "arapsko-islamski NATO" neće oštro konfrontirati sa SAD. Vašingon se više ne vidi kao apsolutni garant bezbednosti "već kao partner čija je podrška uslovna" i da su arapski lideri zauzeli stav da "SAD imaju interese, a ne saveznike" zbog čega traže nove mogućnosti za zaštitu svoje bezbednosti i suvereniteta.