DA LI SE SPREMA "ISLAMSKI NATO"? Inicijativa vanrednog samita Arapske lige i Organizacije islamske saradnje
IZRAELSKI raketni udar na zgrade u prestonici Katara, u kojima su se navodno nalazili pripradnici Hamasa, bio je povod za vanredni samit Arapske lige i Organizacije islamske saradnje 15. septembra u Dohi. Arapsko-islamske zemlje bile su duboko ogorčene i uznemirene posle napada na teritoriju države u kojoj SAD imaju najveću bazu u regionu sa 10.000 vojnika i kojoj su nedavno dale status "glavnog saveznika van NATO".
To savezništvo je očigledno manje važno od onoga sa Izraelom koji je napao Katar raketama lansiranim sa svojih aviona, što Amerikanci nisu mogli da ne znaju i ne vide.
Zbog toga je otvarajući samit u Dohi katarski emir šeik Tamim bin Hamad el Tani poručio: "Odlučni smo da učinimo sve što je potrebno da bismo sačuvali naš suverenitet i suprotstavili se izraelskoj agresiji". Egipatski zvaničnici su se nadovezali predlogom stvaranja zajedničke odbrambene organizacije arapskih zemalja po ugledu na NATO. Takvu organizaciju kolektivne bezbednosti je vatreno podržao i irački premijer Mohamed Šia el Sudani, a šest članica Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC) - Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, saopštile su da će aktivirati odredbu u sporazumu o zajedničkoj odbrani iz 2000, po kojoj napad na jednu državu znači da su napadnute sve. To je formulacija preuzeta iz člana 5 povelje Severnoatlantske alijanse i vojno-politički analitičari su počeli da se pitaju da li se stvara "arapsko-islamski NATO".
I ministri odbrane zemalja Persijskog zaliva saglasili su se da bi trebalo poboljšati razmenu obaveštajnih podataka i ubrzati stvaranje regionalnog sistema upozoravanja na balističke rakete, a najavljene su i zajedničke vojne vežbe.
Podrška Amerike - uslovna
Većina zapadnih analitičara smatra da se zbog zavisnosti od američke vojne tehnologije "arapsko-islamski NATO" neće oštro konfrontirati sa SAD. Vašingon se više ne vidi kao apsolutni garant bezbednosti "već kao partner čija je podrška uslovna" i da su arapski lideri zauzeli stav da "SAD imaju interese, a ne saveznike" zbog čega traže nove mogućnosti za zaštitu svoje bezbednosti i suvereniteta.
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)