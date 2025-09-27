Svet

ŠEIK ABDULAH UPOZORIO NETANJAHUA: "Opasni potezi Izraela ugrožavaju budućnost regiona" (FOTO/VIDEO)

В. Н.

27. 09. 2025. u 16:44

ZAMENIK premijera i ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Abdulah bin Zajed, upozorio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi aneksija delova okupirane Zapadne obale mogla ozbiljno ugroziti izglede za mir u regionu.

ШЕИК АБДУЛАХ УПОЗОРИО НЕТАНЈАХУА: Опасни потези Израела угрожавају будућност региона (ФОТО/ВИДЕО)

AP Photo/Richard Drew

Susret dvojice zvaničnika održan je u Njujorku, na marginama Generalne skupštine UN. Šeik Abdulah je tom prilikom istakao "ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih dešavanja, uključujući korake koji dovode u pitanje rešenje sa dve države“, preneo je emiratski zvaničnik.

On je naglasio i "hitnu potrebu za većim prilivom humanitarne pomoći Gazi, kako bi civili dobili vitalnu pomoć brzo i efikasno“.

Ponovio je i da su Avramovi sporazumi "kamen temeljac bolje budućnosti regiona“, ali je upozorio Netanjahua da bi "opasni potezi, kao što su napadi na Katar ili aneksija, mogli ugroziti ovo istorijsko dostignuće“.

AP Photo/Alex Brandon, File

Donald Tramp sa Abdulahom bin Zajedom, Halidom bin Ahmedom i  Benjaminom Netanjahuom na ceremoniji potpisivanja Abrahamovih sporazuma 15. septembra 2020. u Beloj kući

Iako su odnosi Izraela i Emirata u međuvremenu ojačali na polju tehnologije i trgovine, rat u Gazi i rastuće tenzije u regionu doveli su u pitanje političke temelje partnerstva.

Prema rečima zvaničnika, šeik Abdulah je Netanjahua upoznao i sa Trampovim "hrabrim planom za mir“, čiji je cilj okončanje rata u Gazi, oslobađanje talaca i širenje regionalne saradnje.

Očekuje se da će Tramp u ponedeljak u Vašingtonu razgovarati sa izraelskim premijerom.

Netanjahu je, u govoru pred Generalnom skupštinom UN, ponovio da "genocida u Gazi nema“ i obećao da će "završiti posao“ eliminacije Hamasa iz pojasa Gaze.

Da podsetimo, Izrael je Abrahamove sporazume potpisao sa UAE i Bahreinom 2020. godine, u vreme mandata američkog predsednika Donalda Trampa.

Kasnije su se priključili Sudan i Maroko, prenosi National. 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu