ŠEIK ABDULAH UPOZORIO NETANJAHUA: "Opasni potezi Izraela ugrožavaju budućnost regiona" (FOTO/VIDEO)
ZAMENIK premijera i ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Abdulah bin Zajed, upozorio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi aneksija delova okupirane Zapadne obale mogla ozbiljno ugroziti izglede za mir u regionu.
Susret dvojice zvaničnika održan je u Njujorku, na marginama Generalne skupštine UN. Šeik Abdulah je tom prilikom istakao "ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih dešavanja, uključujući korake koji dovode u pitanje rešenje sa dve države“, preneo je emiratski zvaničnik.
On je naglasio i "hitnu potrebu za većim prilivom humanitarne pomoći Gazi, kako bi civili dobili vitalnu pomoć brzo i efikasno“.
Ponovio je i da su Avramovi sporazumi "kamen temeljac bolje budućnosti regiona“, ali je upozorio Netanjahua da bi "opasni potezi, kao što su napadi na Katar ili aneksija, mogli ugroziti ovo istorijsko dostignuće“.
Iako su odnosi Izraela i Emirata u međuvremenu ojačali na polju tehnologije i trgovine, rat u Gazi i rastuće tenzije u regionu doveli su u pitanje političke temelje partnerstva.
Prema rečima zvaničnika, šeik Abdulah je Netanjahua upoznao i sa Trampovim "hrabrim planom za mir“, čiji je cilj okončanje rata u Gazi, oslobađanje talaca i širenje regionalne saradnje.
Očekuje se da će Tramp u ponedeljak u Vašingtonu razgovarati sa izraelskim premijerom.
Netanjahu je, u govoru pred Generalnom skupštinom UN, ponovio da "genocida u Gazi nema“ i obećao da će "završiti posao“ eliminacije Hamasa iz pojasa Gaze.
Da podsetimo, Izrael je Abrahamove sporazume potpisao sa UAE i Bahreinom 2020. godine, u vreme mandata američkog predsednika Donalda Trampa.
Kasnije su se priključili Sudan i Maroko, prenosi National.
