NAKON ODLUKE LONDONA, KANBERE I OTAVE: Ben Gvir traži dramatičan potez Izraela

EKSTREMNO desničarski izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir najavio je da će na sledećoj sednici kabineta pokrenuti pitanje aneksije Zapadne obale kao odgovor na današnju odluku Velike Britanije, Kanade i Australije da priznaju palestinsku državu, prenose izraelski mediji.

Ben Gvir je dodao da priznavanje palestinske države predstavlja nagradu za teroriste Hamasa i kao takvo zahteva trenutne kontramere, preneo je Tajms of Izrael.

On je istovremeno pozvao na aneksiju Zapadne obale i potpuno demontiranje Palestinske uprave. Ben Gvirove reči podržao je predstavnik njegove partije Otzma Jehudit, Jicak Vaserlauf.

- Izraelska zemlja pripada isključivo narodu Izraela - ne postoje palestinski narod i palestinska država - naveo je Vaserlauf.

Članovi Netanjahuove vlade koji zagovaraju oštar kurs, pozvali su na aneksiju sporne teritorije kao odgovor na priznavanje Države Palestine od strane zapadnih sila, podsetio je Tajms of Izrael.

Ranije ovog meseca, ministar finansija Bezalel Smotrič izneo je predlog da Izrael anektira 82 odsto Zapadne obale u pokušaju da spreči formiranje palestinske države.

Ubrzo nakon toga, prilikom potpisivanja sporazuma o nastavku gradnje spornog naselja na Zapadnoj obali, Netanjahu je izjavio da neće biti Države Palestine, jer ta teritorija pripada Izraelu.

