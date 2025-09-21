IZRAEL NEGIRA NOVA PRIZNANJA PALESTINE: Najavljuju aneksiju Zapadne obale

UČINILI smo to odlučno i politički mudro. Zaista smo udvostručili jevrejska naselja u Judeji i Samariji i nastavićemo ovim putem, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Tanjug

Izrael će nastaviti da gradi jevrejska naselja na Zapadnoj obali uprkos jednostranim akcijama nekoliko zemalja da priznaju palestinsku državu, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu reagujući na nova priznanja države Palestine.

On je istakao da je godinama "sprečavao stvaranje ove terorističke države, uprkos ogromnom pritisku i iznutra i spolja".

- Učinili smo to odlučno i politički mudro. Zaista smo udvostručili jevrejska naselja u Judeji i Samariji i nastavićemo ovim putem - rekao je Netanjahu u video-obraćanju, prenose RIA Novosti.

Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir najavio je da će na sledećoj sednici kabineta pokrenuti pitanje aneksije Zapadne obale kao odgovor na današnju odluku Velike Britanije, Kanade i Australije da priznaju palestinsku državu, prenose izraelski mediji.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da "Izrael kategorički odbacuje odluku Velike Britanije i drugih zemalja o priznanju države Palestine", prenosi Tanjug.

- Zvanična deklaracija o priznanju od strane Velike Britanije, Kanade i Australije dodatno destabilizuje region i potkopava izglede za postizanje mirnog rešenja u budućnosti - saopštilo je ministarstvo na Iksu, prenosi "Tajms of Izrael".

Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Kanada zvanično su priznale Palestinu kao državu.

- Suočeni sa sve većim užasima na Bliskom istoku, delujemo kako bismo očuvali mogućnost mira i rešenja u vidu dve države - rekao je britanski premijer Kir Starmer.

Palestinu trenutno priznaje oko 75 odsto od 193 države članice UN.

Od novembra 2012. godine ona ima status države posmatrača, koja nije članica u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

(RT)