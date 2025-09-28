Svet

MOSKVA PORUČUJE VAŠINGTONU: Poziv stoji, odluka je na vama

28. 09. 2025. u 11:29

POZIV predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina američkom lideru Donaldu Trampu i dalje je na snazi – sada je na redu američka strana da donese odluku, izjavio je za TASS portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje da li je poziv i dalje aktuelan.

Foto: Tanjug/AP photo

 

- Nije stavljen pod tepih. To je važeći poziv. Putin je spreman i biće mu drago da se sastane sa predsednikom Trampom. Dalje sve zavisi od Trampove odluke - poručio je portparol šefa ruske države.

Podsetimo, ruski predsednik zajedničku konferenciju sa Trampom na Aljasci 15. avgusta završio je rečima: "Sledećeg puta u Moskvi", što je Tramp prihvatio ocenivši to kao zanimljiv predlog.

Međutim, sastanak do danas nije dogovoren, ali su se u međuvremenu ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastali u Njujorku.

(RT)

