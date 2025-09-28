STALJIN DA IDE NA REFERENDUM: Analiza "Novosti" - Zašto je u Rusiji aktuelizovan povratak znamenja iz perioda SSSR

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je ovih dana da treba razmisliti o promeni naziva Volgograda u Staljingrad što godinama predlažu komunisti, ali konačnu odluku moraju doneti stanovnici tog grada.

Foto: Printskrin

Putin takođe misli da treba objektivno oceniti kakvu je ulogu odigrao Staljin u velikoj pobedi u Domovinskom ratu što se ne sme zaboraviti. Sve to govori da u Kremlju više nisu opterećeni time kako će Zapad doživeti "rehabilitaciju Staljina" o čemu se u vreme dobrih odnosa vodilo računa. Kao Gorbačov i Jeljcin, ni Putin nije želeo da se na Zapadu misli kako se u Rusiji vratio "duh Staljina" i želje za čvrstom rukom.

Na sastanku predstavnika parlamentarnih stranaka sa Putinom lider Komunističke partije Ruske Federacije Genadij Zjuganov ponovo je pokrenuo pitanje vraćanja naziva Staljingrad. Osim što predlaže preimenovanje Volgograda u Staljingrad, Zjuganov i istomišljenici žele da se vrati spomenik Feliksu Đeržinskom na Lubjanki ispred zgrade KGB.

- Dajte da se uradi istraživanje, uveravam vas da će od desetoro osam njih podržati odluku da se vrati naziv Staljingrad i to će uneti duh pobede u nove uspehe, a mi zaslužujemo to - kazao je Zjuganov, premda se i pre izjašnjavanja građana može reći da je njegov optimizam preteran.

Spiker ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin je kazao poslanicima-komunistima koji traže povratak naziva Staljingrad, da bi se onda oni morali pokajati što je u vreme vladavine Hruščova bio promenjen naziv u Volgograd.

- Vi komunisti ste se bili razočarali u ulogu Staljina i njega ste osudili. A ako ste kasnije promenili mišljenje o Staljinu, morate se pokajati - rekao je Volodin.

Ni tada velika većina komunista nije menjala svoj pozitivan odnos prema Staljinu, ali Hruščov njih nije ni pitao jer su u to vreme referendumi o važnim pitanjima bili nemogući. Hruščov i njemu najverniji saradnici su se obračunali sa "kultom ličnosti Staljina" onako kako su hteli i umeli. Njih su podržavali oni čiji su članovi rodbine bili u gulagu tj. tadašnjim logorima za političke neistomišljenike.

Sadašnji ruski komunisti su u julu na kongresu KPRF doneli rezoluciju u kojoj je jasno rečeno da je ocena o kultu ličnosti Staljina u referatu prvog sekretara CK KPSS Nikite Hruščova na 20. kongresu bila pogrešna i sa političkim predumišljajem. Ta važna odluka sadašnjeg rukovodstva ruskih komunista nije dobila veliki publicitet u javnosti, jer su rat u Ukrajini i "borba" sa ekonomskim sankcijama Zapada glavna tema svih medija.



Obeležje Andropovu u Moskvi Minule nedelje u Nahodki na Dalekom istoku Rusije svečano je otkrivena bista Feliksa Đeržinskog, a u Moskvispomen - obeležje Juriju Andropovu koji je bio 15 godina na čelu KGB. Govoreći na otkrivanju obeležja pored zgrade Akademije spoljne obaveštajne službe Rusije, njen direktor Sergej Nariškin je kazao da taj spomenik održava "veliku epohu velike zemlje".Kritičari rada Andropova spominju da je u njegovo vreme rukovodstvo KGB bilo formirano Peto odeljenje za borbu protiv disidenata.

U intervjuu koji je Putin dao 2017. godine režiseru Oliveru Stounu, on je kazao da je Staljin preterano demonizovan i da je to jedan od načina da se napadaju SSSR i Rusija. Putin je svestan da nije zanemarljiv broj onih koji su protiv "rehabilitacije" Staljina i da se ne smeju zaboraviti ni represije i žrtve, te zato ne želi da preuzima ulogu istorijskog arbitra već će prihvatiti to što narod želi.

Foto: Prek služba SVR

Neosporno je da je u jednom periodu vladavine Staljina bio veliki broj političkih logoraša. Deca, unuci i praunuci onih koji su bili u zatvorima u Staljinovo vreme su protiv toga da se Volgogradu promeni ime. Dokaz da njihov broj i u Volgogradu nije mali je to da su oni zaustavili svojevremeno kampanju povratka imena Staljingrad.

Inače, tokom godine, za vreme istorijskih datuma, Volgograd devet puta menja ime, nakratko, u Staljingrad. To je odluka poslanika gradske skupštine. Osim za vreme majskih praznika Dana pobede 8. i 9, Volgograd menja ime u Staljingrad i na dan početka ruske kontraofanzive 19. novembra, zatim 2. februara na Dan staljingradske pobede, potom na Dan heroja 9. decembra i Dan zaštitnika domovine 23. februara. Volgograd nakratko postaje Staljingrad i 22. juna kad je počeo rat SSSR protiv Hitlerove Nemačke i 23. avgusta kada je Staljingrad bio bombardovan, a zatim na dan završetka Drugog svetskog rata 3. septembra.

Komunisti takođe ponovo traže da se na Lubjanskom trgu vrati spomenik Feliksu Đeržinskom kome je nadimak zbog čvrstog karaktara bio "gvozdeni Feliks". On je u prvoj vladi rukovodio komisijom za borbu protiv kontrarevolucije i sabotaže koja je kasnije prerasla u moćnu tajnu službu. Ta komisija poznatija je kao VČK i bila je formirana u decembru 1917. da bi se kasnije transformisala u KGB. Spomenik Feliksu Đeržinskom je bio postavljen 1958. a napravio ga je čuveni skulptor Jevgenij Vučetič.

Spomenik je bio demontiran 22. avgusta 1991. i prebačen je u moskovski park umetnosti Muzeon.

Ruski komunisti su 2015. skupljali potpise da se održi referendum o povratku spomenika Đeržinskom na Lubjanki. Međutim, nisu uspeli da dobiju na svoju stranu većinu građana, pa referendum nije ni održan. Komunistima je bio argument da je Đeržinski bio na čelu službe koja je štitila bezbednost Ruske Federacije. Protivnici su govorili da je ta služba bila organizator "crvenog terora" kojeg su sprovodili boljševici prema "klasnim nerpijateljima". Kopiju tog spomenika u centrali Spoljnoobaveštajne službe Rusije postavili su 2023.

Nostalgija prema sovjetskim vremenima i tadašnjim rukovodiocima je bila posebno jaka u vreme raspada SSSR kao i u periodu vladavine Borisa Jeljcina, kada je u procesu privatizacije opljačkana državna imovina stvarana decenijama. Tada se mogla među starijima čuti rečenica "e, da je Staljin živ, kako bi ih sve pohapsio".

Jeljcin je dobio na svoju stranu one mlađe i one koji su mu poverovali da promenom sistema dolazi period "ljubavi sa Amerikom i Zapadom", pa će i u Rusiji nastupiti period blagostanja.

Sada se, opet, sve više govori o potrebi čvrste ruke i nemilosrdnog obračuna sa lopovima, korumpiranim činovnicima kao i generalima koji su bili na visokim pozicijama. Rapidno raste broj onih koji su za povratak smrtne kazne zbog toga što ukrajinske tajne službe vrbuju građane Rusije da za novčane nagrade učestvuju u terorističkim akcijama protiv svoje zemlje.

Jasno je da se sve prethodno rečeno mora staviti u kontekst činjenice da je Rusija već četvrtu godinu u ratu protiv ukrajinske vojske i njenih zapadnih saveznika, pa je prisećanje na istorijske ličnosti koje su zapamćene kao pobednici u sovjetskoj