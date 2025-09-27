NAPADNUTA TRAMPOVA ZVANIČNICA: Haos tokom zasedanja Generalne skupštine UN
U GENERALNOJ skupštini UN došlo je do incidenta kada je zvaničnica iz trampove administracije fizički napadnuta od strane "poremećene levičarke"
Jedna zvaničnica iz administracije Donalda Trampa fizički je napadnuta od strane "poremećene levičarke" u Ujedinjenim nacijama tokom zasedanja Generalne skupštine UN, saznaje "Fox News".
Incident u UN
Zvaničnica Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga (HHS), koja je bila u Njujorku kao podrška ministru Robertu F. Kenediju mlađem i rukovodstvu ministarstva, napadnut je u četvrtak poslepodne.
- Zvaničnicu je pratila u toalet, snimala, fizički napala i verbalno zlostavljala poremećena levičarka, koja je nekako uspela da uđe na događaj uprkos višeslojnom obezbeđenju UN. Na svu sreću, zvaničnica je bezbedna, a napadač uhapšena - izjavila je zamenica ministra za medije Bele kuće Ana Keli.
Optužbe i istraga
Izvor je za "Fox News" naveo da je osoba optužena za napad, teško uznemiravanje i nedozvoljeno posedovanje oružja. Pritvor joj je ukinut u petak uveče, a sledeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 13. novembar.
Bela kuća i američka misija pri UN ocenile su incident kao ozbiljan bezbednosni propust i najavile istragu Tajne službe SAD.
Kritike na račun UN
- Zgroženi smo što je član američke delegacije fizički napadnuta unutar sedišta UN. Ako ne možete da obezbedite sigurnost u sopstvenoj zgradi, kako možete da tvrdite da ste diplomatski centar sveta? - rekao je portparol američke misije pri UN.
Portparol je dodao da UN moraju sprovesti "temeljnu reviziju svojih bezbednosnih operacija" i da su njihovi propusti očigledni širom sveta, a sada i u sopstvenim hodnicima.
Ispovest napadnute zvaničnice
Ona je u ekskluzivnom intervjuu za "Fox News" opisala da ju je žena pratila hodnicima, osvetljavala jakim svetlom, snimala, vikala na nju, upućivala joj uvrede, uključujući to da je "fašista" i "nacista", kao i pro-palestinske parole.
Zvaničnica je pokušala da se skloni u ženski toalet, ali je napadač nastavila da je prati, gurala vrata kabine i prebacivala kameru preko pregrade da je snimi. Incident je trajao oko deset minuta.
Zvaničnica je ocenila da je napad imao političku pozadinu.
- Delovalo je kao da je u pitanju politička pozadina napada. Ministar Kenedi dobija ogroman broj pretnji, ali sada izgleda da to počinje da se prenosi i na njegov tim - rekla je napadnuta zvaničnica.
(Fox News)
Preporučujemo
TRAMP SE SPREMA ZA VOJNE UDARE U OVOJ ZEMLjI: Napadi bi mogli da kenu za nekoliko nedelja
27. 09. 2025. u 09:31
VUČIĆ NA NjUZMAKSU: Srbija dobro mesto za susret Trampa i Putina
26. 09. 2025. u 22:25
PUTIN IMA PREDLOG ZA KRAJ RATA, PODRŽAVA GA I AMERIKA! Oglasio se Lukašenko posle sastanka sa ruskim predsednikom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je posle današnjeg sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi da će Kremlj uskoro izaći sa „vrlo dobrim predlogom“ za okončanje rata u Ukrajini, koji, kako tvrdi, u velikoj meri podržavaju i Sjedinjene Države.
26. 09. 2025. u 20:19
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)