JUČE SU NAŠI PREDLOZI PROŠLI: Evo "Tip" - tiketa za subotu

Juče smo prošli uz kvotu 4,28 a pogodili smo da će Maroko izbaciti Kamerun sa AFKON-a, da Dortmund neće izgubiti u Frankfurtu uz gol na obe strane, kao i da će u duelu meksičkih Venadosa i Irapuata bit inajmanje tri gola uz po jedan na svakoj strani.

Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota 13.30 Luton - Stivenidž 1 (1.90)

16.00 Barnli - Milvol 1 (1.82)

16.00 Lejton - Kardif 2 (1.85) Ukupna kvota: 6,39

Luton je uživao u dve uzastopne pobede u Ligi jedan kod kuće, a ekipa Džeka Vilšira je favorit i protiv Stivenidža u subotu. Trebalo bi da bude dosta golova u ovoj utakmici, pa za hrabrije predlažemo da na kec nalepe i 4+.

Bernli prolazi kroz užasnu sezonu u Premijer ligi, a gostovanje Milvola u FA kupu u subotu bi moglo da im pruži preko potreban predah od borbe za ispadanje. Oni su prošle sezone u Čempionšipu slavili sa 3:!, dok je Milvol očajan na strani gde ima samo jednu pobedu u poslednjih sedam susretam, a iako je peti na tabeli ima negatibnu gol-razliku što je sve zadluga loših rezultata u gostima.

Vredi uložiti u pobedu Kardifa nad Lejton Orijentom na Brizbejn Roudu u subotu. Lider u Lige jedan ima 16 pobeda, tri remija i pet poraza iz 24 utakmice ove sezone, dok je Lejton Orijent 20. na tabeli sa osam pobeda, četiri remija i 12 poraza.

