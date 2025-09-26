MAĐARSKA PROGLASILA ANTIFU TERORISTIČKOM ORGANIZACIJOM: Oglasio se Orban nakon sastanka vlade

MAĐARSKA vlada je na sastanku kabineta odlučila da Antifu označi kao terorističku organizaciju, izjavio je premijer te zemlje Viktor Orban.

Foto: AP

Orban je za javni servis rekao da će vlada sastaviti nacionalnu listu terorističkih organizacija i preduzeti najstrože moguće mere protiv njih, ističući da država mora da bude lider u osiguravanju da sve "najavljene kriminalne namere" ne prođu nekažnjeno.

Mađarski premijer je ocenio da se život u Evropi "pogoršava" i da se "okruženje menja protiv naše volje, podstičući agresiju", što utiče i na politički diskurs, prenosi MTI.

- Uskoro će samo centralna Evropa, a uglavnom Mađarska, biti smatrana ostrvom mira - rekao je Orban i naglasio da vlada želi jasno da stavi do znanja da Mađarska želi da ostane mirna i bezbedna zemlja.

(Tanjug)

