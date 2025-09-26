MAĐARSKA PROGLASILA ANTIFU TERORISTIČKOM ORGANIZACIJOM: Oglasio se Orban nakon sastanka vlade
MAĐARSKA vlada je na sastanku kabineta odlučila da Antifu označi kao terorističku organizaciju, izjavio je premijer te zemlje Viktor Orban.
Orban je za javni servis rekao da će vlada sastaviti nacionalnu listu terorističkih organizacija i preduzeti najstrože moguće mere protiv njih, ističući da država mora da bude lider u osiguravanju da sve "najavljene kriminalne namere" ne prođu nekažnjeno.
Mađarski premijer je ocenio da se život u Evropi "pogoršava" i da se "okruženje menja protiv naše volje, podstičući agresiju", što utiče i na politički diskurs, prenosi MTI.
- Uskoro će samo centralna Evropa, a uglavnom Mađarska, biti smatrana ostrvom mira - rekao je Orban i naglasio da vlada želi jasno da stavi do znanja da Mađarska želi da ostane mirna i bezbedna zemlja.
(Tanjug)
