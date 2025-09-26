MOSKVI STIGLA POMOĆ OD PEKINGA: Kineski stručnjaci pomažu Rusiji u proizvodnji vojnih dronova?
KINESKI stručnjaci za dronove putovali su više puta u Rusiju kako bi pomogli razvoj proizvodnje vojnih dronova u državnoj kompaniji koja je pod sankcijama Zapada, navodi Rojters, na osnovu dokumenata u koje je imao uvid.
Kineski stručnjaci posetili su fabriku oružja IEMZ Kupol više puta tokom ove godine, a u tom periodu Kupol je dobijao i isporuke kineskih dronova za napad i nadzor preko ruskog posrednika, pokazuju dokumenta, a isto tvrde i dva evropska zvaničnika koja su tražila da ostanu anonimna.
Prošle jeseni Rojters je objavio da je Kupol razvio novi dron "Garpiya-3" u Kini, u saradnji sa lokalnim stručnjacima, a sada publikuje specifične detalje angažovanja kineskih stručnjaka u procese testiranja i tehnološkog razvoja vojnih dronova u Rusiji.
Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da nema informacije o toj saradnji.
- Kina je uvek imala objektivan i fer pristup pitanju ukrajinske krize, i nikada nije isporučivala smrtonosno oružje bilo kojoj strani u konfliktu, striktno kontrolišući proizvode dvostruke namene, uključujući izvoz dronova - saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine.
Kremlj, rusko Ministarstvo odbrane i kompanija Kupol nisu odgovorili na zahtev za komentar.
