PORED NJEGA BILA I MELANIJA: Incident u UN, Tramp ne može da veruje šta mu se desilo (VIDEO)
POKRETNE stepenice u zgradi UN crkle su dok su predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melanija bili na njima.
Tramp je rekao da je od UN dobio dve stvari: pokvarene pokretne stepenice i teleprompter koji ne radi.
U svom stilu, naizgled bez zamerke, a suštinski pasivno-agresivno Tramp je zaključio da se "takve stvari dešavaju".
