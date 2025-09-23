PORED NJEGA BILA I MELANIJA: Incident u UN, Tramp ne može da veruje šta mu se desilo (VIDEO)

POKRETNE stepenice u zgradi UN crkle su dok su predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melanija bili na njima.

Tramp je rekao da je od UN dobio dve stvari: pokvarene pokretne stepenice i teleprompter koji ne radi.

U svom stilu, naizgled bez zamerke, a suštinski pasivno-agresivno Tramp je zaključio da se "takve stvari dešavaju".