NEZAVISNOST KAO USLOV ZA MIR: Francuski predsednik Emanuel Makron za govornicom UN priznao Palestinu

Veran istorijskom angažmanu moje zemlje na Bliskom istoku, za mir između izraelskog i palestinskog naroda, izjavljujem da Francuska danas priznaje državu Palestinu.

Tim rečima obratio se francuski predsednik Emanuel Makron s govornice UN u Njujorku. Francuska je, kao kopredsedavajući zajedno sa Saudijskom Arabijom, organizovala konferenciju na kojoj je objavljeno ovo priznanje. Usledili su aplauzi i uzvici "bravo" iz publike, dok je delegacija Palestine Makronovo saopštenje propratila stojeći.

U dugom i emotivnom govoru, francuski šef države je naglasio da je priznanje način da se istakne da palestinski narod ima svoju istoriju i korene.

- Priznanje legitimnog prava palestinskog naroda ništa ne uzima od prava izraelskog naroda koji je Francuska podržala od prvog dana – kazao je Makron.

Poručio je i da je to jedini način koji će omogućiti mir Izraelu, dodavši da je priznanje nezavisnosti Palestine ujedno i poraz Hamasa i svih onih koji zagovaraju antisemitizam.

- Vreme je došlo da se oslobodi 48 talaca koje drži Hamas, da se zaustavi rat, bombardovanje Gaze i masakri. Vreme mira je došlo – istakao je Makron.

Naglasio je da za neke ova odluka dolazi prerano, za druge prekasno, ali da je jedino jasno da više ne može da se čeka. Istovremeno, istakao je da je 7. oktobra 2023. godine Izrael pretrpeo najgori teroristički napad u svojoj istoriji, da je varvarstvo Hamasa zgrozilo Izrael i svet, i da je taj napad još uvek živa rana na savesti celog čovečanstva.

- Znamo da nikave slabosti nisu moguće spram terorista. Znamo takođe i opasnost od ratova bez kraja. Pravo mora da pobedi silu – naglasio je stanar Jeliseja.

Makron je istakao prijateljstvo prema izraleskom i palestinskom narodu, kao i potrebu da dve zemlje koje žive u miru i bezbednosti postanu realnost. Poručio je da ništa više ne opravdava nastavak rata u Gazi gde je, kako je rekao, više od dve godine na delu negacija humanizma.

- Postoji rešenje da se prekine ciklus ratova i uništenja. To je priznanje drugog. Njegovog legitimiteta i dostojanstva. Jedni i drugi treba da podignu pogled i vide ljudska lica – rekao je Makron.

Naveo je da je francusko priznanje propraćeno priznanjem Palestine od strane Andore, Australije, Belgije, Kanade, Luksemburga, Monaka, Portugalije, Velike Britanije i San Marina.

- Sada je na svima nama da pokrenemo mehanizam mira – istakao je Emanuel Makron i dodao da to prestavlja istorijsku odgovornost.

Kao najhitniju meru naglasio je potrebu da se oslobode taoci i prekine vojna akcija na teritoriji Gaze. Zahvalio se na naporima Katara, Egipta, Jordana i SAD da se do toga dođe. Kazao je da je Hamas pobeđen na vojnom polju, i treba da bude rasformiran i na političkom planu, a da posle toga dolazi vreme obnove Gaze, uz podršku međunarodne zajednice.

- Tranziciona administracija koja će uključiti palestinske vlasti i mlade Palestince, zajedno sa snagama bezbednosti čiju ćemo obuku ubrzati, imaće monopol bezbednosti u Gazi. Sprovešće rasformiranje i razoružavanje Hamasa, uz podršku međunarodne zajednice. Francuska je spremna da podrži međunarodnu misiju stabilnosti i da sa evropskim partnerima obuči i opremi palestinske bezbednosne snage – rekao je francuski predsednik.

Makron je izneo i spremnost da Francuska u Palestini otvori ambasadu, kada budu oslobođeni svi taoci i kada prekid vatre bude uspostavljen.

