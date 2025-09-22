NAJNOVIJE VESTI IZ RUSIJE: Putinov potez koji će mnoge iznenaditi
RUSKI predsednik Vladimir Putin dodelio je rusko državljanstvo Amerikanki Tari Rid, koja je bila pomoćnica bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena u Senatu.
Ukaz je objavljen na zvaničnom veb-sajtu za objavljivanje pravnih akata.
Tara Rid koja je radila kao Bajdenova asistentkinja od 1992. do 1993. godine, dok je bio senator američke savezne države Delaver, optužila ga je tokom predizborne kampanje 2020. godine da ju je seksualno napao pre gotovo 30 godina u hodnicima Kongresa.
(Sputnjik)
