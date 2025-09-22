ODZVONILO U HAGU: Amerika razmatra uvođenje sankcija celom MKS
SAD razmatraju uvođenje sankcija celom MKS-u ove nedelje.
- Sjedinjene Države razmatraju uvođenje sankcija već ove nedelje protiv celog MKS-a... Vašington je već uveo ciljane sankcije protiv nekoliko tužilaca i sudija - piše Rojters , pozivajući se na izvore.
MKS je ranije nazvao američke sankcije protiv sudija pokušajem potkopavanja njegove nezavisnosti.
Preporučujemo
UKRAJINA SE PRETVORILA U KONCENTRACIONI LOGOR: Medvedčuk žestoko o Zelenskom
22. 09. 2025. u 11:04
KIM DžONG UN HOĆE DA RAZGOVARA, ALI POD OVIM USLOVOM: Šta je poručio predsedniku SAD
22. 09. 2025. u 09:54
TAMO JE HAOS: Tramp se nada postizanju diplomatskog rešenja za Gazu
22. 09. 2025. u 08:20
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)