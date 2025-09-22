Svet

ODZVONILO U HAGU: Amerika razmatra uvođenje sankcija celom MKS

Novosti online

22. 09. 2025. u 20:16

SAD razmatraju uvođenje sankcija celom MKS-u ove nedelje.

ОДЗВОНИЛО У ХАГУ: Америка разматра увођење санкција целом МКС

Foto EPA

- Sjedinjene Države razmatraju uvođenje sankcija već ove nedelje protiv celog MKS-a... Vašington je već uveo ciljane sankcije protiv nekoliko tužilaca i sudija - piše Rojters , pozivajući se na izvore.

MKS je ranije nazvao američke sankcije protiv sudija pokušajem potkopavanja njegove nezavisnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!