DIJALEKT KOJI NAJVIŠE NERVIRA ITALIJANE: Istraživanje koje je iznenadilo, a koji najmanje vole Italijani i smatraju ga dosadnim
JEDNA od četiri anketirane osobe u istraživanju koje je sprovela „Preply“, onlalajn platforma specijalizovana za nastavu jezika, utvrđeno je kako je najdosadniji napolitanski dijalekt, što predstavlja veliko iznenađenje, s obzirom na njegovu ogromnu raširenost. Na drugom i trećem mestu se nalaze sardinski i sicilijanski, a prate ih venecijanski i lombardijski.
Italija je poluostrvo sastavljeno od ogromnog broja različitih svetova, dosta je preći samo nekoliko kilometara i nađete se u potpuno drugom svetu, menja se pejzaž, kuhinja, tradicija, a pre svega dijalekt. Svaki region, svaki grad, ponekad čak i svako naselje ima svoj način izražavanja, sa preciznom kadencom i tonom koji može biti muzikalan ili iritantan.
Na neke naglaske se nasmešimo, neki se imitiraju svuda, treći uspevaju da podele javno mnjenje. Ali dok postoje dijalekti koji inspirišu instiktivnu simpatiju postoje i drugi koji iz kulturnih, medijskih ili fonetskih razloga imaju tendenciju da budu omraženi. Ali kao i uvek sa rangiranjem i ovo otkriva više o slušaocu nego o govorniku.
Objašnjenje za najdosadniji dijalekt, napolitanski, nalazi se možda i u tome što se on čini kao najopštiji govor. On je najprepoznatljiviji i najbogatiji po naglascima, ali je posebno u medijima često predmet parodija, imitacija i stereotipa. Čuje se u filmovima, tv serijama, humorističkim emisijama. I to bombardovanje možda je doporinelo da se u očima i ušima Italjana više prepoznaje kao karikaturalan.
