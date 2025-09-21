uživoSAHRANA ČARLIJA KIRKA: Amerika se oprašta od hrabrog patriote (VIDEO)
U GRADU Feniksu u Arizoni danas će biti sahranjen američki patriota Čarli Kirk, koji je nedavno ubijen u Juti, a za ubistvo je osumnjičen Tajler Robinson.
Čarli Kirk je ostao upamćen kao koosnivač organizacije Turning Point USA, ali i po mnoštvu debata koje je vodio u javnoj sferi i prostoru sa običnim ljudima, mahom mladim ljudima i političkim i ideološkim neistomišljenicima.
Branio je hrišćanske vrednosti, vrednosti vere, porodice, bio je protivnik "woke" kulture.
Donald Tramp je najoštrije osudio ubistvo i zatražio smrtnu kaznu za ubicu.
Stigao Mask
Ilon Mask, izvršni direktor Tesle ušao je na stadion uz ovacije. Mahnuo je nekoliko puta pre nego što se uputio na svoje mesto.
Poštovaoci Čarlija Kirka stižu na stadion
Ljudi polako ulaze na stadion, a na ekranima se prikazuju fotografije Čarlija.
Erika Kirk: Nosim njegov krvavi privezak
Udovica Čarlija Kirka, Erika, kaže da nosi krvavi privezak koji je njen muž nosio tog dana kada je upucan.
Ona je za Njujork post rekla da je ogrlica skinuta sa Kirkovog tela dok su lekari pokušavali da zaustave krvarenje.
