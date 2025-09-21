AFD "ŽANJE" GLASOVE, MERC SLEP NA UČINAK: Epilog lokalnih izbora u najmnogoljudnjoj nemačkoj saveznoj pokrajini Severnoj Rajni - Vestfaliji

POSLE lokalnih izbora u najmnogoljudnijoj nemačkoj saveznoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfaliji, desni suverenisti okupljeni oko Alternative za Nemačku (AfD), zadovoljno trljaju ruke, jer su, u odnosu na prethodne, gotovo utrostručili "žetvu" glasova. Istovremeno, najnovija istraživanja televizije ZDF pokazuje da je ova stranka na nacionalnom nivou dostigla novi rekord u popularnosti, pa se sa 26 odsto prvi put izjednačila sa demohrišćanima kancelara Fridriha Merca. Vladajuća koalicija, kako tvrdi državna informativna agencija DPA, faktički više nema parlamentarnu većinu jer su socijaldemokrate ostale na 14 odsto. Stoga, hvaleći izborni rezultat Hrišćansko-demokratske unije (CDU) na lokalu, Merc zapravo pravi račun bez krčmara za budućnost koju sve manje Nemaca vidi ružičastom uz ovu vlast.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Mercova Hrišćansko-demokratska unija (CDU), dobila je trećinu biračkog tela u ovoj pokrajini iz čega kancelar izvlači zaključak da se se ta "stranka nesumnjivo pojavila kao najjača snaga za rešavanje problema i to - sa odlučnošću".

- Rešenja se ne nalaze na marginama, već u centru, zajedno sa odgovorima za našu ekonomiju, migracije i bezbednost - napisao je Merc na "Iksu", aludirajući na AfD.

Mada je po osvojenom broju glasova znatno iza vladajuće Socijaldemokratske partije (SPD) koja je dobila 22,1 odsto, AfD, uprkos samouverenoj oceni zvaničnika u Berlinu, potpisuje nesumnjiv udarac za državni vrh. Priznao je to i kopredsednik SPD ove pokrajine, Ahim Post.

- Morate opisati rezultate tačno onakvima kakvi jesu, a ovo je loš ishod za SPD, ali i mlak učinak za establišment - rekao je Post, u izjavi za javni servis ZDF. - Glasanje je pokazalo potrebu da stranke političkog centra rade zajedno da bi osigurale da AfD ponovo postane manja.

Lane je, podseća nemačka državna informativna agencija DPA, Alternativa ušla u istoriju, postavši prva desničarska stranka koja je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj posle Drugog svetskog rata. Dogodilo se to u Tiringiji, na istoku zemlje. Njeni protivnici su sa olakšanjem konstatovali da je to "istočni izuzetak". Vreme je, međutim, pokazalo da nisu u pravu. U februaru, AfD je osvojila drugo mesto na saveznim izborima, plasiravši se iznad SPD. Do sada je ostala u opoziciji, jer su sve vodeće stranke isključile mogućnost koalicione vladavine sa njom, ali Post upozorava da ishod ovih lokalnih izbora mora da bude poziv na buđenje Mercovoj koaliciji.

Dok ostali vagaju greške, AfD konstatuje da je "jasno pokazala da je prava narodna stranka", kako je to novinarima rekao parlamentarni direktor ove partije, Bernd Bauman.

- Naš rezultat dokazuje da je AfD, nekad popularna samo na istoku zemlje, stigla i na zapad, uključujući Rursku oblast, nekadašnje industrijsko središte i tradicionalno uporiše partije levog centra SPD - kaže Bauman. - Ključna pitanja SPD, poput minimalne zarade, više nisu u vrhu pažnje birača u radničkim naseljima, jer se oni osećaju kao stranci u svojoj zemlji.

Kandidati AfD, plasirali su se u drugi krug izbora za gradonačelnike u Gelzenkirhenu, Duizburgu i Hagenu u Rurskoj oblasti, o kojima će se odlučivati 28. septembra. Severna Rajna-Vestfalija, inače, uz najjrazvijenu južnu Bavarsku, ima najveću ekonomiju od svih nemačkih pokrajina.

Zato nimalo ne čudi što se Beatriks fon Štorh, zamenica kopredsednika AfD Alis Vajdel i Tina Krupale, sastala sa zvaničnicima Bele kuće. Kako piše briselski "Politiko", pozivajući se na neimenovane izvore, Štorhova je bila u pratnji Joakima Paula, člana AfD iz nemačke savezne pokrajine Rajna-Palatinat, koji se takmičio za gradonačelničku funkciju u Ludvigshafenu, ali mu je status kandidata opozvan zbog pravnih sporova. Po izvorima, par se sreo sa predstavnicima Saveta za nacionalnu bezbednost SAD, Stejt departmenta i kabineta potpredsednika SAD Džej Di Vensa. Razgovaralo se o učešću u demokratskim procesima i izbornim procedurama. Iz AfD su za "Politiko", međutim, naveli da nisu imali sastanak sa potpredsednikom, dok je kancelarija Vensa odbila da komentariše.

Paul, čiju je kandidaturu nemački sud poništio početkom godine, predstavljen je kao primer smanjenja političkih sloboda u Nemačkoj. Na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji u februaru, Vens je doveo u pitanje takozvani "zaštitni zid", kojim druge političke sile najdirektnije sprečavaju AfD da učestvuje u izvršnoj vlasti. Mejnstrim stranke tvrde da je ovakva strategija neophodna zarad sprečavanja ponovnog ustoličenja nacističkog režima, dok zvanični Vašington upozorava da se Berlin grubo ogrešuje o demokratiju.

Sa margina - u centar

AfD, koja je svoj pohod ka nemačkom državnom vrhu počela kao evroskeptična marginalna stranka 2013, rezultatom izbora u Severnoj Rajni - Vestfaliji, učvrstila je svoj uspeh. Ova partija već je postala najveća opoziciona snaga na nacionalnom nivou a sada je, u pozicioniranju svih stranaka u zemlji, treća sa 14,5 odsto glasova u odnosu na 5,1 procenat, koliko je imala na poslednjem glasanju pre pet godina u ovoj pokrajini, inače, izuzetno važnoj za predizborne kalkulacije na saveznom nivou.