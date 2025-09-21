BEŽANIJA: Ukrajinske snage ostavile NATO municiju u Kurskoj oblasti
TOKOM povlačenja iz Kurske oblasti, pripadnici ukrajinske vojske nisu uspeli da odnesu deo municije koju su zemlje NATO-a donirale Oružanim snagama Ukrajine, saopštili su u ruskoj vojsci.
Zbog brzog proboja ruskih snaga, ukrajinske jedinice koje su se povlačile nisu imale vremena za organizovano utovarivanje i evakuaciju teškog tereta i sanduka sa municijom.
Uništenje ili oštećenje kamiona i oklopnih transportera namenjenih za evakuaciju opreme, kao i nedostatak goriva za kamione, fizički su onemogućile evakuaciju teškog tereta, objasnili su u vojsci.
(Sputnjik)
