TOKOM povlačenja iz Kurske oblasti, pripadnici ukrajinske vojske nisu uspeli da odnesu deo municije koju su zemlje NATO-a donirale Oružanim snagama Ukrajine, saopštili su u ruskoj vojsci.

Foto: Shutterstock

Zbog brzog proboja ruskih snaga, ukrajinske jedinice koje su se povlačile nisu imale vremena za organizovano utovarivanje i evakuaciju teškog tereta i sanduka sa municijom.

Uništenje ili oštećenje kamiona i oklopnih transportera namenjenih za evakuaciju opreme, kao i nedostatak goriva za kamione, fizički su onemogućile evakuaciju teškog tereta, objasnili su u vojsci.

(Sputnjik)