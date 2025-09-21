"ŽIVIMO U OPASNIM VREMENIMA" Fon der Lajen otkrila da li svet ide ka trećem svetskom ratu

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da ne smatra da svet ide ka trećem svetskom ratu, ali da "živimo u opasnim vremenima", i da to "objašnjava odlučnost" kojom se jačaju odbrambeni kapaciteti EU.

- Suočeni sa rastućim neprijateljstvom u svetu, moramo preduzeti sve neophodne mere kako bismo garantovali demokratiju, prosperitet i mir - rekla je Fon der Lajen u pisanim odgovorima na pitanja medijskih kuća iz Vodećeg evropskog novinskog saveza (LENA), prenosi Soar.

Na pitanje kakvu ulogu bi EU trebalo da ima u budućnosti da bi postala prava odbrambena unija, Fon der Lajen je odgovorila da je "EU odgovorna za jedinstveno tržište" za industrije, istraživanja i inovacije zemalja članica, kao i za mala i srednja preduzeća, koja uključuju "i bazu odbrambene industrije".

- Mi dajemo svoj doprinos zaštiti Unije. Moramo se suočiti sa realnošću, svet se radikalno promenio i moramo se suočiti sa izazovima. Da bismo to uradili, moramo dokazati sebi, našim saveznicima i našim protivnicima da Evropa ima volju i sposobnost da se brani. A ako pogledate mnoge korake koje smo preduzeli, u pogledu naše energetske bezbednosti, naše odbrambene spremnosti, od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, na pravom smo putu - kazala je Fon der Lajen.

Na pitanje da li se u suočavanju sa krizama evropske snage unutar NATO-a mogu osloniti samo na sebe, povodom toga što američka vojska nije učestvovala u odgovoru NATO-a na upad ruskih dronova u Poljskoj, Fon der Lajen je rekla da "Evropa mora biti autonomnija i nezavisnija u bezbednosnim pitanjima".

- Ovi incidenti, posebno onaj u Poljskoj, su veoma značajni. I dok NATO mora ostati u srcu naše kolektivne odbrane, potreban nam je mnogo jači evropski stub. Evropa mora biti autonomnija i nezavisnija u bezbednosnim pitanjima. Imamo program da to postignemo: 'Spremnost 2030'. Zatvaramo naše nedostatke u kapacitetima. Ubrzavamo procedure. Mobilizujemo do 800 milijardi evra za odbrambeni sektor. Zaštitićemo svaki centimetar Evropske unije - rekla je Fon der Lajen.

Na pitanje kada će biti formirana prava evropska vojska, Fon der Lajen je odgovorila da će "države članice uvek zadržati odgovornost za sopstvene trupe", kao i za "definisanje potreba svojih oružanih snaga".

Govoreći o elektronskom ometanju aviona u kome se nalazila, za koje se sumnja da je počinila Moskva, Fon der Lajen je rekla da je "ometanje GPS signala postalo svakodnevni problem u mnogim regionima koji se graniče sa Rusijom".

- Pomorski saobraćaj u Baltičkom moru često doživljava prekide. Rizik od sudara raste. Isto važi i za vazdušni saobraćaj iznad Crnog mora. Rusija izgleda spremna da prihvati mogućnost da se u nekom trenutku dogode fatalne nesreće. Ovo shvatamo veoma ozbiljno, kao što shvatamo sve ruske hibridne i sajber napade na našu Uniju. Jer ovi napadi jasno pokazuju da se ruske ambicije ne zaustavljaju na Ukrajini. Jedini put Evrope ka bezbednosti i stabilnosti je snažno i kredibilno odvraćanje - istakla je Fon der Lajen.

Na pitanje kako doživljava pretnje glasanju o njenom nepoverenju na funkciji koju obavlja, koje dolaze od strane krajnje desnice i krajnje levice skoro svaka dva meseca, Fon der Lajen je odgovorila da "radi u najboljem interesu Evropljana".

- Svaka naša institucija preuzima svoje odgovornosti. Radim u najboljem interesu svih Evropljana. Članovi krajnje desnice i krajnje levice imaju svako pravo da imaju različita mišljenja i da koriste svoja parlamentarna ovlašćenja. Nije na meni da komentarišem ovo. Duboko sam uveren da Evropa može da odgovori na sve izazove ako ostanemo ujedinjeni, stranke, države članice i institucije EU - rekla je Fon der Lajen.

Predsednica evropske komisije je kazala da sarađuje sa proevropskim demokratskim snagama u Evropskom parlamentu kako bi ispunili očekivanja građana EU.

