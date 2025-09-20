NIKAD GORE VESTI ZA UKRAJINU: Kijev za dan izgubio neverovatan broj vojnika, broje se mrtvi, cifra jeziva
Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 1.500 vojnika u protekla 24 časa na svim pravcima specijalne vojne operacije, proizilazi iz saopštenja rukovodilaca pres-centara ruskih grupacija koje je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije.
Načelnik pres-centra grupacije „Sever“ Jaroslav Jakimkin saopštio je da su ukrajinske snage na tom pravcu izgubile do 190 vojnika.
Prema rečima načelnika pres-centra grupacije „Zapad“ Leonida Šarova, gubici protivnika iznose više od 230 vojnika u toku jednog dana.
Načelnik pres-centra grupacije „Jug“ Vadim Astafjev istakao je da su ukrajinske snage tokom borbi izgubile više od 185 ljudi, poginulih i ranjenih.
Načelnik pres-centra grupacije „Centar“ Aleksandar Savčuk istakao je da su gubici ukrajinskih formacija iznosili do 525 ljudi.
Prema rečima načelnika pres-centara grupacije „Istok“ Alekseja Jakovljeva, ukrajinska strana je izgubila više od 325 vojnika.
Načelnik pres-centara grupacije „Dnjepar“ Roman Kodrjan saopštio je da gubici Oružanih snaga Ukrajine na tom pravcu premašuju 45 vojnika.
(Sputnjik)
