OGLASILA SE MOSKVA NAKON INCIDENTA SA ESTONIJOM: Oštro odgovorila na optužbe za naruvašanje vazdušnog prostora
MINISTARSTVO odbrane Rusije odbacilo je optužbe Estonije da je narušila njen vazdušni prostor saopštivši da su ruski lovci MiG-31 izvršili planirani let iz Karelije u Kalinjingradsku oblast, ne narušivši granice drugih država.
Tako je Moskva odgovorila na optužbe estonskog Ministarstva spoljnih poslova, koje tvrdi da su ruski avioni navodno ušli u vazdušni prostor Estonije iznad Finskog zaliva i tamo se zadržali 12 minuta.
U Talinu su zbog tog „incidenta“ uručili protestnu notu privremenom otpravniku poslova Rusije i zatražili konsultacije sa NATO u skladu sa članom 4 Povelje alijanse.
„Devetnaestog septembra tri lovca MiG-31 izvela su planirani let iz Karelije na aerodrom u Kalinjingradskoj oblasti. Let je protekao u strogom skladu sa Međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora, bez narušavanja granica drugih država, što je potvrđeno sredstvima objektivne kontrole“, naveli su u ruskom odbrambenom resoru.
U saopštenju se dodaje da ruski avioni nisu ulazili u vazdušni prostor Estonije, već su leteli na više od tri kilometra od ostrva Vaindlo, iznad neutralnih voda Baltičkog mora.
(Sputnjik)
