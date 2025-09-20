Svet

OGLASILA SE MOSKVA NAKON INCIDENTA SA ESTONIJOM: Oštro odgovorila na optužbe za naruvašanje vazdušnog prostora

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

20. 09. 2025. u 07:20

MINISTARSTVO odbrane Rusije odbacilo je optužbe Estonije da je narušila njen vazdušni prostor saopštivši da su ruski lovci MiG-31 izvršili planirani let iz Karelije u Kalinjingradsku oblast, ne narušivši granice drugih država.

ОГЛАСИЛА СЕ МОСКВА НАКОН ИНЦИДЕНТА СА ЕСТОНИЈОМ: Оштро одговорила на оптужбе за нарувашање ваздушног простора

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

Tako je Moskva odgovorila na optužbe estonskog Ministarstva spoljnih poslova, koje tvrdi da su ruski avioni navodno ušli u vazdušni prostor Estonije iznad Finskog zaliva i tamo se zadržali 12 minuta.

U Talinu su zbog tog „incidenta“ uručili protestnu notu privremenom otpravniku poslova Rusije i zatražili konsultacije sa NATO u skladu sa članom 4 Povelje alijanse.

„Devetnaestog septembra tri lovca MiG-31 izvela su planirani let iz Karelije na aerodrom u Kalinjingradskoj oblasti. Let je protekao u strogom skladu sa Međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora, bez narušavanja granica drugih država, što je potvrđeno sredstvima objektivne kontrole“, naveli su u ruskom odbrambenom resoru.

U saopštenju se dodaje da ruski avioni nisu ulazili u vazdušni prostor Estonije, već su leteli na više od tri kilometra od ostrva Vaindlo, iznad neutralnih voda Baltičkog mora.

(Sputnjik)

