TRAMP O SUKOBU U UKRAJINI "Smatrao sam da može biti jedan od najlakših za rešavanje, što se ispostavilo da nije istina"

AMERIČKI lider je otkrio zašto mu se postizanje mira u vezi sa Ukrajinom učinilo lakšim nego drugi sukobi u svetu.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Sukob u Ukrajini više ne vodi ka trećem svetskom ratu, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.

- Ovo je rat koji je mogao da eskalira u treći svetski rat. Mislim da se sada nećemo naći u toj situaciji. Ali sve je vodilo ka trećem svetskom ratu - rekao je Tramp na konferenciji za novinare u Londonu sa britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Naveo je da je smatrao da sukob u Ukrajini može biti jedan od najlakših za rešavanje, što se ispostavilo da nije istina, ali da će svakako biti završen.

- Neverovatno naporno radimo na rešavanju (sukoba) između Izraela i Gaze. Ispostavlja se da je teško, ali uspećemo. Isto će se desiti i sa Rusijom i Ukrajinom - rekao je.

Američki lider je ponovio ideju da mu je rešavanje ukrajinske krize izgledalo jednostavno zbog dobrih odnosa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali da se postizanje ovog cilja pokazalo mnogo težim.

- On (Putin) me je izneverio, zaista me je izneverio - tvrdi danas Tramp, koji povremeno šalje pozitivne poruke o ruskom lideru, a onda promeni raspoloženje i govori suprotno.

Ipak, kako dodaje, ne smatra greškom održavanje sastanka sa Putinom na Aljasci.

(RT)