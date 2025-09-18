''MONSTRUOZNA JE LAŽ DA JE IZRAEL UBIO ČARLIJA KIRKA'': Oglasio se Netanjahu
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da su onlajn teorije zavere, koje navode da je Izrael kriv za ubistvo američkog intelektualca Čarlija Kirka, "monstruozna i velika laž", i da ih možda šire ljudi koje plaća Katar.
- Jozef Gebels, nacistički ministar propagande, rekao je da što je laž veća, to će se brže širiti. Pa, neko je izmislio monstruoznu veliku laž, da Izrael ima neke veze sa užasnim ubistvom Čarlija Kirka. Ovo je ludo. To je lažno. To je skandalozno - rekao je Netanijahu u video izjavi objavljenoj na platformi X, koju prenosi Tajms of Izrael.
Netanjahu je u pohvalio Kirka zbog njegovog proizraelskog aktivizma, i dodao je da su razgovarali više puta i da je nedavno pozvao Kirka da poseti Izrael.
Zagovornici teorije zavera su, bez dokaza, tvrdili da jevrejska država stoji iza atentata, zbog blagih kritika koje je Kirk izneo na račun politike Izraela.
Netanjahu je rekao da je pozdravio povremeno drugačije gledište prema Izraelu jer je "to suština Čarlija, suština slobodne zemlje", kao i zato što je znao da Kirkovi predlozi "uvek dolaze iz srca, iz njegove ljubavi prema Izraelu i iz njegove ljubavi prema jevrejskom narodu".
- Sada neki šire ove odvratne glasine - možda iz opsesije, možda katarskim finansiranjem - rekao je Netanijahu.
On je naveo i da Kirk zaslužuje "čast, a ne laži".
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
DžIMI KIMEL LETI: Televizija ABC povlači emisiju, zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka
18. 09. 2025. u 13:35
NEMILOSRDAN ODGOVOR AMERIKE Rubio: Svi koji slave ubistvo Čarlija Kirka proći će ovako
17. 09. 2025. u 17:43
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)