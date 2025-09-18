Svet

''MONSTRUOZNA JE LAŽ DA JE IZRAEL UBIO ČARLIJA KIRKA'': Oglasio se Netanjahu

Танјуг

18. 09. 2025. u 16:09

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da su onlajn teorije zavere, koje navode da je Izrael kriv za ubistvo američkog intelektualca Čarlija Kirka, "monstruozna i velika laž", i da ih možda šire ljudi koje plaća Katar.

МОНСТРУОЗНА ЈЕ ЛАЖ ДА ЈЕ ИЗРАЕЛ УБИО ЧАРЛИЈА КИРКА: Огласио се Нетанјаху

Foto: AP

- Jozef Gebels, nacistički ministar propagande, rekao je da što je laž veća, to će se brže širiti. Pa, neko je izmislio monstruoznu veliku laž, da Izrael ima neke veze sa užasnim ubistvom Čarlija Kirka. Ovo je ludo. To je lažno. To je skandalozno - rekao je Netanijahu u video izjavi objavljenoj na platformi X, koju prenosi Tajms of Izrael.

Netanjahu je u pohvalio Kirka zbog njegovog proizraelskog aktivizma, i dodao je da su razgovarali više puta i da je nedavno pozvao Kirka da poseti Izrael.

Zagovornici teorije zavera su, bez dokaza, tvrdili da jevrejska država stoji iza atentata, zbog blagih kritika koje je Kirk izneo na račun politike Izraela.

Netanjahu je rekao da je pozdravio povremeno drugačije gledište prema Izraelu jer je "to suština Čarlija, suština slobodne zemlje", kao i zato što je znao da Kirkovi predlozi "uvek dolaze iz srca, iz njegove ljubavi prema Izraelu i iz njegove ljubavi prema jevrejskom narodu".

- Sada neki šire ove odvratne glasine - možda iz opsesije, možda katarskim finansiranjem - rekao je Netanijahu.

On je naveo i da Kirk zaslužuje "čast, a ne laži".

