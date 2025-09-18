LULA DA SILVA POBESNEO NA TRAMPA: Nisi civilizovan i nisi car sveta!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp treba da prestane da sebe smatra „imperatorom celog sveta“ i treba da se uključi u civilizovan dijalog sa drugim zemljama, izjavio je brazilski predsednik Luis Inasio Lula da Silva.

- Nemam odnos sa Trampom jer nisam bio predsednik kada je on prvi put izabran. Šef Bele kuće održavao je odnose sa (brazilskim predsednikom od 2019. do 2022. godine Žairom) Bolsonarom, a ne sa Brazilom“, rekao je u intervjuu za Bi-Bi-Si.

Brazilski predsednik je napomenuo da „nikada nije pokušao da pozove“ američkog lidera da razgovara o američkim tarifama, jer „Tramp nikada nije želeo da razgovara“.

On je takođe naglasio da će biti spreman da „pozdravi“ Trampa kada se sretnu na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku sledeće nedelje, ali je dodao da Tramp ne treba da sebe smatra „carem sveta“.

Lula da Silva je naglasio da američki lider i njegova administracija, kada su uvodili tarife na brazilsku robu, nisu komunicirali sa Brazilom na „civilizovan način“.

- On je jednostavno objavio (odluku o tarifama) na svojoj stranici na društvenim mrežama - rekao je predsednik.

Brazilski lider je napomenuo da je razvio bliži odnos sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nego sa Trampom, jer se poznaju već mnogo godina.

Takođe je odbacio navode da Brazil pomaže Rusiji u njenim vojnim operacijama u Ukrajini kupovinom ruske nafte.

- Brazil ne finansira Rusiju. Mi kupujemo naftu od Rusije jer nam je potrebna nafta. Kina, Indija, Velika Britanija i SAD takođe moraju da kupuju naftu - zaključio je Lula da Silva.

Prethodno je brazilski predsednik napisao je otvoreno pismo kako bi započeo otvoreni dijalog sa predsednikom Trampom; esej je objavljen u američkom listu „Njujork tajms“.

Tramp je 30. jula potpisao ukaz kojom su povećane carine na brazilske proizvode na 50 odsto, ali je takođe uveo spisak od 700 izuzetaka u strateškim sektorima kao što su industrija aviona, energetika i delimično poljoprivreda.

