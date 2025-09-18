POLICIJA NEMA MILOSTI PREMA DEMONSTRANTIMA: Oklopna vozila Žandarmerije raspoređena po ulicama Francuske - raste broj uhapšenih (VIDEO)
NA protestima širom Francuske danas je uhapšeno 79 osoba, od čega su 22 osobe uhapšene u Marseju, a sedam u regionu Pariza navodi se u izveštaju francuske policije.
Sukob demonstranata i policije u Nantu
Tokom demonstracija u Nantu došlo je do sukoba između nekih demonstranata i policije, zbog čega je policija upotrebila suzavac.
Ministar policije: Akcije manje intenzivne nego što se očekivalo
Odlazeći ministar unutrašnjih poslova, Bruno Retajo izjavio je nakon međuministarskog kriznog sastanka da su "akcije bile manje intenzivne nego što se očekivalo" i da je zabeleženo 230 akcija širom zemlje, uključujući 95 blokada lokacija.
Kentauri Žandarmerije na trgu u Monpeljeu
Na Trgu u Monpeljeu pojavila su se dva vozila Kentaur francuske Žandarmerije.
Ukupno 24 ovakva oklopna vozila će danas biti raspoređena širom Francuske.
Policija se obračunava sa demonstrantima u Marselju
Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, vidi se kako se policija obračunava sa demonstrantima u Marselju. Jedan policajac je šutnuo demonstrantkinju, a potom je drugi bacio na zemlju.
U Anžeu "pogrebna povorka" farmaceuta
Najviše uhapšenih u Marselju
U Marselju su zaplenjene brojne maske, oprema za dekontaminaciju, sprejevi i petarde, saopštila je policija na "X".
Na ulicama 900.000 građana
U Francuskoj je za danas najavljeno 250 skupova povodom Dana društvene mobilizacije, a očekuje se između 600.000 i 900.000 demonstranata širom zemlje, izveštavaju francuski mediji.
Prema procenama francuskog ministarstva unutrašnjih poslova danas se očekuje između 50.000 i 100.000 ljudi na protestima u Parizu, prenosi BFM TV.
Skoro 80.000 policajaca biti raspoređeno kako bi obezbedili javni red i sprečili nerede.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo rano jutros izvestio je o "pokušajima blokada" u pariskom regionu, posebno autobuskih depoa u Obervilijeu i Sen Deniju.
Prekidi u javnom prevozu prijavljeni su u nekoliko većih gradova širom zemlje, uključujući Lion (tramvaj, autobus), Marsej (autobus), Lil (metro, tramvaj, autobus), Tuluz (metro, autobus), Bordo (tramvaj, autobus), Nant (tramvaj, autobus) i Strazbur (tramvaj, autobus), navodi BFM TV.
Retajo je ranije poslao telegram prefektima širom Francuske u kojem je izneo smernice i ciljeve za obezbeđivanje javnog reda tokom predstojećih protesta.
On je posebno upozorio na potencijalne pretnje od ultralevičarskih grupa koje bi mogle da pokušaju da se infiltriraju u zvanične demonstracije, naglašavajući da postoji "značajan rizik od narušavanja javnog reda".
Policija rasteruje učenike koji blokiraju škole
Policija u Renu silom je oterala učenike koji su blokirali ulaz u srednju školu "Žan Mas".
U Monpeljeu je blokirano nekoliko srednjih škola, kao i Prirodno matematički fakultet a pokušaj blokade srednje škole "Rene Gos" u Klermon l'Erou prekinut je uz pomoć pripadnika žandarmerije.
Blokirana fabrika oružja u Marselju
Demonstranti su blokirali fabriku oružja "Eurolinks" u Marselju na jugu Francuske i razvili transparent "Zatvorite genocidnu fabriku".
Policija razbila blokadu srednje škole i tramvajskih šina
Frans24 izveštava da je pariska policija jutros intervenisala kako bi razbila blokadu srednje škole "Moris Ravel" i tramvajskih šina u ulici na koju škola izlazi.
Na snimcima agencije CLPres vidi se da policajci ispaljuju gumene metke.
Policija oterala demonstrante sa kružnog toka kod Kaena
Policija je očistila kružni tok koji su prethodno zauzeli demonstranti na obodu grada Kaena.
Blokirana srednja škola u Parizu
Tridesetak učenika blokiralo je srednju školu "Moris Ravel" u Parizu, objavio je Figaro.
Sabotaža vodovodne mreže
Pokušaj sabotaže vodovodne mreže sprečen je na Martiniku, saopštila je policija.
Policija je intervenisala na autobuskoj stanici u Parizu i upotrebila suzavac, navodi se.
Na prethodnom protestu, održanom 10. septembra, bilo je okupljeno skoro 197.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.
Preporučujemo
OPLjAČAN PRIRODNjAČKI MUZEJ U PARIZU: Ukradeno grumenje zlata vredno 600.000 evra
16. 09. 2025. u 22:08
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)