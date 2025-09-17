FANTASTIČNE VESTI ZA RUSE SA FRONTA: Oglasio se Gerasimov i otkrio šta se događa
RUSKA grupa trupa "Zapad" napreduje u gradu Kupjansk u Harkovskoj oblasti, saopštio je general armije Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije i komandant Združene grupe snaga u zoni Specijalnih vojnih operacija (SVO).
- Napredovanje se uspešno odvija u Krasnolimanskom pravcu, gde se oslobađanje Kirovska bliži kraju. Naše trupe su juče ušle i vode borbene operacije u selu Jampol (DNR); neprijatelj je potpuno proteran iz šumarstva Serebrjanske - rekao je Gerasimov.
Navero je da jurišne jedinice Južne grupe napreduju u Seversku, DNR.
- Grupa snaga 'Istok' napreduje svoju ofanzivu u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Želeo bih da istaknem ulogu jedinica marinaca u ostvarivanju ciljeva specijalne vojne operacije - rekao je vojni komandant na sastanku sa grupom snaga 'Centar' u Severnom vojnom okrugu.
