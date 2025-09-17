"NIJE PRVI PUT": Kremlj o Putinu u vojnoj uniformi
OVO nije prvi put da je ruski predsednik Vladimir Putin posetio štab ruskih vojnih grupa u vojnoj uniformi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov povodom predsednikove posete vežbama u Nižegorodskoj oblasti, a prenose ruski mediji.
Komentarišući novinarima Putinovo jučerašnje pojavljivanje na vežbama „Zapad-2025“ na poligonu Mulino u Nižegorodskoj oblasti, Peskov je rekao:
- Ovo nije nova uniforma, on se već pojavljivao u njoj. U ovom slučaju ste pogrešili i nepažljivi ste.
Peskov je takođe izvestio da načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov nije bio prisutan na manevrima, jer je angažovan u celokupnoj koordinaciji tekuće vojne operacije.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
TRAMP OBJASNIO: Šta ometa dijalog Putina i Zelenskog
15. 09. 2025. u 10:10
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)