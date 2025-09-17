"NIJE PRVI PUT": Kremlj o Putinu u vojnoj uniformi

OVO nije prvi put da je ruski predsednik Vladimir Putin posetio štab ruskih vojnih grupa u vojnoj uniformi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov povodom predsednikove posete vežbama u Nižegorodskoj oblasti, a prenose ruski mediji.

Komentarišući novinarima Putinovo jučerašnje pojavljivanje na vežbama „Zapad-2025“ na poligonu Mulino u Nižegorodskoj oblasti, Peskov je rekao:

- Ovo nije nova uniforma, on se već pojavljivao u njoj. U ovom slučaju ste pogrešili i nepažljivi ste.

Peskov je takođe izvestio da načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov nije bio prisutan na manevrima, jer je angažovan u celokupnoj koordinaciji tekuće vojne operacije.

