NAVROCKI U BERLINU: "Pitanje reparacije konačno mora biti rešeno"
PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki tokom svoje prve zvanične posete Nemačkoj najavio je da će pokrenuti pitanje ratnih reparacija, koje, kako je naveo, Poljska traži od nemačke države.
Navrocki je, kako navodi nemački Velt, ton posete postavio još pre više od dve nedelje, kada je tokom govora na obeležavanju godišnjice početka Drugog svetskog rata kod Gdanjska izjavio da pitanje reparacija "mora konačno biti rešeno" da bi Poljska i Nemačka izgradile partnerstvo i dobre odnose.
Portparol predsednika Rafal Leškjevič potvrdio je da će Navrocki tokom susreta sa nemačkim predsednikom Frank-Valterom Štajnmajerom u Berlinu zvanično izneti zahtev za reparacije.
Prethodno je i lider stranke Pravo i pravda (PiS) Jaroslav Kačinski izjavio da je Nemačka "postnacistička zemlja" koja "nikada nije kaznila zločince" i nikada nije isplatila reparacije oštećenim državama.
Stranka Pravo i pravda, iz koje dolazi predsednik Navrocki, često se poziva na izveštaj parlamentarne komisije iz 2022. godine, prema kojem su ratne štete procenjene na oko 1,3 biliona evra.
Zvanična nemačka pozicija ostaje nepromenjena, a pitanje reparacija je pravno zatvoreno, rekao je koordinator nemačke vlade za odnose sa Poljskom Knut Abraham.
Poljska vlada, uključujući i onu premijera Donalda Tuska, takođe insistira na kompenzacijama za štetu koju je nacistička Nemačka nanela Poljskoj tokom rata.
Međutim, Tuskova Građanska platforma koristi izraz „odšteta“, a ne "reparacije" i zauzima umereniji pristup, piše Velt.
