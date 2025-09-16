"ARKTIČKO SVETLO 2025": Danska predvodi NATO vežbu na Grenlandu

DANSKA predvodi veliku vojnu vežbu na Grenlandu u kojoj učestvuje više od 550 pripadnika oružanih snaga iz nekoliko evropskih zemalja članica NATO, sa ciljem jačanja operativne spremnosti svojih snaga i saveznika, saopštila je danas danska vojska.

Foto: Shutterstock

Vežba "Arktičko Svetlo 2025" sprovodi se na Grenlandu, strateški važnom ostrvu koje ima status samoupravne teritorije Kraljevine Danske, i uključuje trupe iz Danske, Francuske, Nemačke, Norveške i Švedske, prenosi danas Juronjuz.

Danske oružane snage su izvele vežbe pretresa brodova sa specijalnim jedinicama, u prisustvu vojnih posmatrača iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade, Švedske i Nemačke.

Prisutni su tom prilikom posmatrali i prelete borbenih aviona F-16 i bojeva gađanja sa danske fregate.

Prema navodima vojske, cilj vežbe je unapređenje zajedničkih sposobnosti odgovora na destabilizujuće pretnje po Grenland, Kraljevinu Dansku i NATO u severnom Atlantiku i arktičkom regionu.

Načelnik Zajedničke arktičke komande Danske, general-major Seren Andersen, izjavio je da postoji "veoma dobra saradnja sa američkom vojskom" i podsetio na zajedničke aktivnosti u okviru međunarodnih misija, uključujući Avganistan i Irak.

On je dodao da će danski borbeni avioni tokom vežbe sletati i na američku svemirsku bazu Pitufik na severozapadu Grenlanda.

- Sletećemo tamo, a mislim da će piloti popiti kafu sa komandantom baze - rekao je Andersen.

Vežba se, kako ocenjuje Juronjuz, održava u kontekstu nastavljenih tenzija u vezi sa interesovanjem Sjedinjenih Država za Grenland.

Predsednik SAD Donald Tramp više puta je izjavio da želi da SAD uspostave kontrolu nad ovim ostrvom, ne isključujući ni mogućnost upotrebe sile, što je izazvalo zabrinutost u evropskim prestonicama.

Danska i vlasti Grenlanda više puta su istakle da ostrvo nije na prodaju, dok su mediji izveštavali o navodnim tajnim američkim operacijama uticaja na ostrvu.

Danska je krajem januara potpisala sporazum vredan oko 14,6 milijardi kruna (približno 1,95 milijardi evra) sa vladama Grenlanda i Farskih ostrva, u cilju unapređenja nadzora i očuvanja suvereniteta u severnoatlantskom regionu.

Ranije danas danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen izjavio je danas da bi danska vojska mogla da kupi flotu Boing P-8 mornaričkih patrolnih aviona za otkrivanje podmornica, da bi pojačala nadzor Farskih Ostrva i Grenlanda.

Danska bi mogla da potroši milijarde dolara na ovu nabavku, rekao je Poulsen za Rojters.

Kako navodi agencija, to je deo plana te nordijske zemlje da značajno ojača svoju vojsku.

